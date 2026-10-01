Įspėjimas vairuotojams: įrengs dar 216 naujų kamerų Lietuvos keliuose

Nuo 2027 m. sausio 1 d. pradėsianti veikti „Via Toll“ pakeis e-vinjetes ir bus skirta kroviniams ir keleiviams vežti naudojamų M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių valdytojams. Lengvųjų M1 kategorijos automobilių vairuotojams „Via Toll“ nebus taikoma, jiems naujų kelių mokesčių neatsiras.
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Lietuvos keliuose bus įrengta 216 naujų kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus
Užbaigus du viešuosius pirkimus, skirtus eismo kontrolės kamerų tinklo plėtrai, sutartis dėl eismo kontrolės įrangos įrengimo valstybinės reikšmės keliuose pasirašyta su bendrove „Jenoptik Baltic“ (buvusi bendrovė „Fima ITS“). Naujų eismo kontrolės kamerų įrengimas kainuos 2 mln. eurų (su PVM), rangovas darbus 125 lokacijose turi užbaigti per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo.
„2027 metų pradžioje pradės veikti nauja elektroninė vežėjams skirta kelių rinkliavos sistema, pakeisianti e-vinjetes. Sklandžiam perėjimui būtina atlikti įvairių ir skirtingo kompleksiškumo darbų, o viena iš suplanuotų užduočių – stiprinti kontrolę, kadangi praėjusiais metais buvo išplėstas mokamų kelių tinklas. Atsižvelgdami į tai ir siekdami užtikrinti efektyvų kelių rinkliavos surinkimą, didiname eismo kontrolės kamerų skaičių mokamuose Lietuvos keliuose“, – teigia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Šiuo metu valstybinės reikšmės keliuose veikia apie 450 stebėjimo taškų. Įrengus dar 216 kamerų, mokamuose šalies kelių ruožuose „Via Toll“ sistema iš viso naudos apie 670 stebėjimo taškų. Kameros identifikuos mokamais kelių ruožais judančias transporto priemones, informaciją perduos į sistemą, kurioje bus tikrinama, ar yra sumokėta kelių rinkliava. Užfiksavus, kad mokamu keliu važiuoja transporto priemonė, už kurią nėra sumokėta kelių rinkliava, sistemai automatiškai bus perduodama informacija apie pažeidimą.
Nuo kitų metų pradžios pradėjus veikti „Via Toll“, M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių valdytojai kelių rinkliavą mokės pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą mokamais magistraliniais ir krašto keliais – tai leis užtikrinti proporcingą sunkiasvorio transporto indėlį į kelių infrastruktūros finansavimą.
Apie „Via Toll“ sistemą
Elektroninė kelių rinkliavos sistema „Via Toll“ pradės veikti 2027 m. sausio 1 d. Ji pakeis dabar naudojamas vinjetes ir kelių rinkliavą apskaičiuos pagal faktiškai mokamais valstybinės reikšmės
keliais nuvažiuotą atstumą. Sistema bus taikoma kroviniams ir keleiviams gabenti skirtoms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms.