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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Darbdavys stebi jus per kameras? Už tai gali grėsti didžiulės baudos

2026-09-25 13:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ona Šniukštaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 13:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniuose tinkluose asmuo pasidalino istorija apie tai, kaip vadovas darbovietėje įrengė vaizdo stebėjimo kameras. Darbuotojas sako, kad dėl to jaučiasi nejaukiai – jo manymu, vadovas nuolatos stebi darbą ir jo kokybę. Istorija pasidalinęs asmuo kėlė klausimą, ar stebėjimas vaizdo kameromis darbovietėje yra leistinas.

Darbdavys vaizdo kameromis stebi darbuotojus (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (5)

Socialiniuose tinkluose asmuo pasidalino istorija apie tai, kaip vadovas darbovietėje įrengė vaizdo stebėjimo kameras. Darbuotojas sako, kad dėl to jaučiasi nejaukiai – jo manymu, vadovas nuolatos stebi darbą ir jo kokybę. Istorija pasidalinęs asmuo kėlė klausimą, ar stebėjimas vaizdo kameromis darbovietėje yra leistinas.

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Darbo teisės specialistai pažymi, kad vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas darbovietėje gali būti teisėtas. Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai darbdaviai piktnaudžiauja ir taip bando daryti spaudimą darbuotojams.

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FOTOGALERIJA. Darbas

Teisininkas: darbdaviai turi pagrįsti, kodėl įrengia kameras

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkas Jonas Gricius teigia, kad vaizdo stebėjimas darbo vietoje privalo turėti aiškų tikslą, o apie vaizdo kamerų įrengimą darbuotojai turi būti informuoti.

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Taip pat jeigu vaizdo kameros įrengiamos viešoje erdvėje, apie tai turi būti įspėjami ir klientai. Jeigu šios sąlygos yra įgyvendinamos ir jų laikomasi, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas darbovietėje yra galimas, sako teisininkas.

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„Turėtų būti ir supažindinta, ir aiškiai deklaruota, kodėl yra kameros, ką jos reiškia, kodėl vykdomas stebėjimas“, – kalbėjo J. Gricius.

Dažniausiai darbdaviai vaizdo kameras darbovietėse įrengia turto apsaugos tikslais.

Vis dėlto pasitaiko atvejų kai darbdaviai piktnaudžiauja – vaizdo stebėjimo kameromis darbuotojus baugina.

„Gauname signalų, kai darbuotojas yra stebimas išskirtinai. Sudaroma spaudimo situacija – darbuotojas yra išskirtas, stebimas. Tai jau yra susidorojimo arba piktnaudžiavimo požymiai“, – komentavo teisininkas.

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Neteisėtas darbuotojų stebėjimas gali būti laikomas duomenų apsaugos įstatymo pažeidimu, sako teisininkas.

„Teisėtas stebėjimas yra tada, kai tai susiję su tam tikrais darbo aplinkos arba darbo sąlygų momentais. Kitu atveju tai yra neteisėta [...] – jeigu [darbdavys] pakabina kamerą ir tau nieko nesako, tai reiškia, kad esi stebimas prieš savo valią“, – kalbėjo teisininkas.

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Stebėti darbuotoją yra neteisėta, už tai gresia baudos

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) vadovė Dalia Jakutavičė pabrėžia, kad stebėti darbuotoją ir jo darbo kokybę visais atvejais yra neteisėta. Tačiau turto apsaugos tikslais kameras įrengę darbdaviai kartais neteisėtai stebi darbuotojus, vertina jų darbo kokybę.

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„Kai stebi aplinką, pamatai darbuotoją, ką jis daro. Jeigu darbdaviai ir mato [darbuotoją], jie negali vertinti jo veiklos, darbo kokybės“, – akcentuoja LPSK vadovė D. Jakutavičė.

Profesinių sąjungų konfederacijos vadovė pasakoja, kad yra susidūrusi su atvejais, kai darbdaviai piktnaudžiauja ir stebi darbuotojų veiklą.

„Kameros buvo pastatytos turto apsaugos tikslu, tačiau vadovas darbuotojui bandė daryti spaudimą, kad jis išeina 15 minučių anksčiau iš darbo. Kaip įrodymą jam bandė pateikti vaizdo įrašą, gautą iš apsaugos.

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Toks vaizdo įrašo naudojimas yra vienareikšmiškai neteisėtas, nes kameros tikslas nėra stebėti darbuotoją ar kada jis išeina iš darbo“, – kalbėjo D. Jakutavičė.

Pasak LPSK vadovės, dėl šių pažeidimų darbuotojai turėtų kreiptis į Asmens duomenų apsaugos inspekciją.

„Baudos už tokius nusižengimus yra labai didelės, skaičiuojamos nuo įmonės apyvartos. Kartais užtenka pagrasinimo, kad „kreipsiuosi į duomenų inspekciją patikrinti, ar tikrai jūs teisėtai tą darote“ [...] ir darbdaviai nuima kameras arba darbuotojų nebepersekioja“, – komentavo D. Jakutavičė.

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5
5
2026-09-25 13:45
Jau su zmonemis daro ka tik nori ir viskas "teisetai "jau uzkniso toks gyvenimas kaip esi visur stebimas ,o kur reikia nusikaltimas koks ar balionai dronai tai ten kameru nera
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To
To
2026-09-25 16:25
Jeigu tau darbe kas nors atsitiktų, tai visos kameros ,,tuo metu neveikė"...
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Tai
Tai
2026-09-25 14:50
Visi žino, kad taip yra, bet institucijos bejėgės ar bedantės prieš tokius neteisėtus veiksmus. Įvardinkit faktus, kas buvo nubaustas už tai, o ne pasakokit, kas gali grėsti. Kažin, apsauga informuoja darbdavį apie viršvalandžius ir ar darbuotojui už juos atlyginama ar tik gražiai nusukamos valandos?
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