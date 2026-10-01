Įspėjimas vairuotojams: Panevėžyje uždaromas viadukas

Pramonės gatvėje esantis viadukas bus uždarytas abiem kryptimis. Vairuotojai iš šiaurinės miesto dalies bus nukreipiami Pušaloto gatve iki S. Kerbedžio gatvės, toliau – J. Janonio gatve iki žiedinės sankryžos, iš kurios galės grįžti į Pramonės gatvę.
Keičiamos 11 ir 13 autobusų maršrutų trasos
Dėl darbų nuo ketvirtadienio taip pat keičiamos 11 ir 13 autobusų maršrutų trasos. Pranešama, kad 13 maršruto autobusai nebekursuos Šiaurine gatve.
„Gyventojų prašoma keliones planuoti iš anksto, vadovautis laikinais kelio ženklais ir, ypač pirmosiomis eismo pakeitimų dienomis, kelionei skirti daugiau laiko“, – pranešime nurodė savivaldybė.
Vykdant viaduko rekonstrukciją, bus atnaujintos jo konstrukcijos, pašalintos nusidėvėjusios jų dalys ir sutrumpintas pats statinys. Čia taip pat bus įrengta nauja pėsčiųjų ir dviratininkų ir kita infrastruktūra, atnaujintas viaduko bei gatvės apšvietimas.
Projektą planuojama įgyvendinti 2026–2027 metais, rangos darbus atliks įmonė „Alkesta“.
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