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TV3 naujienos > Verslas

Viceministrei kyla klausimų, ar ūkininkai nepiktnaudžiaus „Via Toll“ rinkliavos lengvata

2026-09-30 13:30 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 13:30
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Nuo kitų metų pradėsiant veikti sunkiojo transporto elektroninei kelių rinkliavos sistemai „Via Toll“ bus iššūkių tikrinant, ar nepiktnaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo ministrė Dovilė Sujetaitė.

Eismas Vilniuje Andrius Ufartas/Fotobankas
GALERIJA (35)

Nuo kitų metų pradėsiant veikti sunkiojo transporto elektroninei kelių rinkliavos sistemai „Via Toll“ bus iššūkių tikrinant, ar nepiktnaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo ministrė Dovilė Sujetaitė.

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„Dėl kontrolės bus iššūkis, kaip sužiūrėsime, ar tikrai teisingai taikoma ta lengvata. Neturime skanerių, patys suprantame, nesužiūrėsime kiekvienos transporto priemonės, ką ji veža. Turime tikrai nemažą iššūkį ir, žinoma, čia gelbėti turės fizinė kontrolė“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete trečiadienį sakė D. Sujetaitė.

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„Žiūrėsime, kaip žemės ūkio sektorius elgsis ir kiti vežėjai deklaruojant lengvatą, ar nebus piktnaudžiavimo, matome to galimybių. Gali vežti plytas ir du maišus grūdų – kaip tada elgsimės? Tikrai planuojame stebėti situaciją“, – kalbėjo ji.

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(35 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eismas Vilniuje

Kai kurioms transporto priemonėms numatyta lengvata

Kaip rašė BNS, žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50 proc. e. rinkliavos lengvata, o biometanu – 40 procentų.

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Anot D. Sujetaitės, netaršių sunkvežimių patikra problemų nekels, kadangi „Via Toll“ sistema naudos „Regitros“ duomenis, kokiu kuru varoma konkreti transporto priemonė.

Valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas savo ruožtu pabrėžė, jog lengvata galios ne Žemės ūkio registre, o „Regitroje“ registruotam žemės ūkio veiklai naudojamam sunkiajam transportui.

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Jis pripažino, jog kils iššūkių dėl vilkikų, kuriuos ūkininkai nuomojasi, pavyzdžiui, vežti grūdus į Klaipėdos uostą, tačiau vėliau jais vežami kiti kroviniai.

Taip pat, pasak M. Gedaminsko, gali būti sunku patikrinti ir ūkininkų sunkvežimius, kai jais gabenama ne žemės ūkio, o kitokia produkcija. 

„Čia didžiausias klausimas – iki pietų gali vežti kompiuterius, kuriems netaikoma nuolaida, o po pietų – grūdus. Dėl to kiekvienu reisu, kai ūkininkas važiuos pasikrovęs pirminę žemės ūkio produkciją, jis papildomai turės pasižymėti, kad jam taikoma nuolaida“, – kalbėjo M. Gedaminskas.

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„Labai retai jei ūkininkas ir turi sunkvežimį, žiemos metu jis stovi garaže nieko neveikdamas. Dažniausiai jis užsiima komercija“, – pridūrė „Via Lietuvos“ vadovas.

Privalės mokėti sunkusis transportas

E. rinkliavą privalės mokėti sunkusis transportas važiuojant 2,85 tūkst. km ilgio apmokestintų kelių tinklu.

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Planuojama dukart daugiau LTSA inspektorių ekipažų 

Viceministrė teigė, kad reikės pasitelkti fizinę kontrolę, kurią vykdys Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) inspektoriai.

Dabar Lietuvos keliuose kontrolę vykdo 14 LTSA inspektorių ekipažų, jų skaičių per kitus metus planuojama padidinti iki 24. 

LTSA vadovas Remigijus Lipkevičius aiškino, kad inspektoriai fiziškai tikrins, kas vežama sunkvežimiuose: „Jei tai žemės ūkio produkcija, klausimų neturėtų kilti. Jei po to reikės tikrinti faktus, paprašysime pateikti ir sutartis, PVM sąskaitas faktūras ir kitus dalykus.“

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Pasak jo, taip pat svarstoma ūkininkams įdiegti galimybę iš anksto į sistemą įkelti vežimo dokumentus, kad patikra būtų atliekama greičiau.

„Turėsime kameras, (...) bet vis tiek bus tam tikrų pilkų zonų, kur reikės fizinę kontrolę užtikrinti. Čia LTSA planuoja papildomus resursus“, – sakė D. Sujetaitė.

„Via Lietuvos“ duomenimis, dabar šiuose ruožuose veikia 455 kameros, jų skaičių iki kitų metų pabaigos planuojama padidinti iki 675 .

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Pasak M. Gedaminsko, dabar dar deramasi dėl bendradarbiavimo su muitine ir policija: „Muitinė turi papildomas kameras pasienio ruožuose, policija turi sumontuotą išmaniąją įrangą savo automobiliuose.“ 

D. Sujetaitė tikino, kad rinkliavos diegimas vyksta pagal planą, ji pradės veikti nuo sausio 1 dienos. Anot jos, kitąmet iš jos planuojama surinkti apie 110 mln. eurų.

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Kaip rašė BNS, e. rinkliavos sistemą už 16,2 mln. eurų (su PVM) diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovė „Kapsch TrafficCom“.

Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad rinkliava užtikrins teisingesnį vilkikų apmokestinimą, be to, ji gerokai papildys Kelių fondą.

indeliai.lt

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