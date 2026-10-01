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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Jaunimą integruojanti Argentinos rinktinė sutriuškino Boliviją

2026-10-01 08:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-01 08:20
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Po 2026 m. Pasaulio taurės turnyro namų rungtynių ciklą pradėjusi Argentinos rinktinė Kordoboje 4:0 sutriuškino Boliviją. Mario Alberto Kempeso stadione Lionelio Scaloni į aikštę išleistas subalansuotas startinis vienuoliktukas, kuriame patyrę pasaulio čempionai rungtyniavo kartu su kylančiais jaunaisiais talentais, užtikrintai dominavo viso mačo metu.

Jose Lopezas | Scanpix nuotr.

Po 2026 m. Pasaulio taurės turnyro namų rungtynių ciklą pradėjusi Argentinos rinktinė Kordoboje 4:0 sutriuškino Boliviją. Mario Alberto Kempeso stadione Lionelio Scaloni į aikštę išleistas subalansuotas startinis vienuoliktukas, kuriame patyrę pasaulio čempionai rungtyniavo kartu su kylančiais jaunaisiais talentais, užtikrintai dominavo viso mačo metu.

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Jau 15-ąją susitikimo minutę rezultatą atidarė tikslų Alexio Mac Allisterio perdavimą gavęs Lautaro Martinezas. Prieš pat ilgąją pertrauką persvarą padvigubino Nico Pazas, kuris pasinaudojo Exequielio Palacioso rezultatyviu perdavimu ir švelniu smūgiu permetė kamuolį per Bolivijos vartininką Guillermo Viscarrą.

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Antrajame kėlinyje iniciatyvą išlaikę argentiniečiai trečiąjį įvartį pasiekė prabėgus aštuonioms minutėms po pertraukos, kai kampinio metu N. Pazo pakeltą kamuolį tolimajame virpste galva į tinklą nukreipė gynėjas Cristianas Romero. Užbaigiant dominavimą, pačioje mačo pabaigoje Leonelis Floresas sukūrė progą, po kurios atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė ir pirmąjį savo įvartį vyrų tarptautinėje arenoje pelnė „Palmeiras“ klubo puolėjas Jose Lopezas.

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Sklandžiais perdavimais nuolat atakas rezgę Argentinos futbolininkai diktavo tempą, todėl savoje aikštės pusėje užspaustiems boliviečiams taip ir nepavyko patikrinti vartininko Emiliano Martinezo budrumo.

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Nacionalinės komandos strategas džiaugėsi sėkmingu jaunosios kartos įtraukimu į pagrindinę sudėtį bei pabrėžė, kad atstovavimas Argentinai išlieka šventa privilegija tiek patyrusiems, tiek naujiems žaidėjams. Pasak L. Scaloni, jam ypač įsiminė debiutantų giedamas šalies himnas kartu su ilgamečiais rinktinės lyderiais.

„Buvo nuostabu matyti tiek daug jaunų žaidėjų, kurie mėgaujasi žaidimu ir gieda šalies himną kaip ir bet kuris kitas futbolininkas, – žurnalistams teigė L. Scaloni. – Bet kuriam treneriui jaudulį kelia suteikta galimybė žaidėjui debiutuoti. Nacionalinės komandos strategui – tuo labiau, nes žaidėjų veiduose matai, ką reiškia rungtyniauti vilkint šiuos marškinėlius.“

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Eksperimentams palankiame lange treneris rotavo sudėtį bei suteikė žaidybinio laiko jauniesiems talentams Agustinui Giay ir Gianluccai Prestianni. Ypatingo stratego dėmesio sulaukė J. Lopezas, kuris trenerio pasitikėjimą pateisino ne tik įvarčiu, bet ir intensyviu darbu spaudžiant varžovus, taktiniu judėjimu bei profesionaliu požiūriu per visą treniruočių stovyklą. Trenerio teigimu, konkurencija centrinėse atakos pozicijose stiprina visą sudėtį.

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„Esame patenkinti juo – jis visada kuria progas ir yra visapusiškas žaidėjas, pasižymintis geru spaudimu bei įgūdžiais, – pažymėjo L. Scaloni. – Jo elgesys taip pat puikus. Mes ir toliau išliekame konkurencinga nacionaline komanda. Pasakiau vaikinams, jog labai didžiuojuosi, kad jie norėjo čia būti.“

Ketvirtadienį tęsdama trijų mačų namų seriją, Argentinos rinktinė Kordoboje žais kontrolines rungtynes su Burkina Fasu, o šį tarptautinį langą užbaigs akistata su Beninu. Šiuose susitikimuose L. Scaloni sieks ir toliau vertinti komandos gylį bei išlaikyti aukštus konkurencijos standartus.

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