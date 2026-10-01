Ministras Kaunas apie gynybos pramonę: „Tai yra ir mūsų saugumo garantas“

„Manau, galima teigti, kad šie objektai – ypač tankų gamykla, amunicijos 155 mm gamykla, dronų gamyklos, kurios statomos ir atidaromos, – rodo aiškų signalą, kad į Lietuvos ekonomiką įsilies ir gynybos pramonės šaka, kuri ypač svarbi dabar. Tai yra ir mūsų saugumo garantas – tai tiekimo grandinės, kurios yra labai svarbios kariuomenei, bet ir mūsų ekonomikos impulsas, tai yra ir naujos darbo vietos, ir naujai surenkami mokesčiai“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė R. Kaunas.
Kaunas: investicijų rezultatai taps matomi po kelerių metų
Pasak jo, šie procesai yra ilgalaikiai, tad dabar vykdomų investicijų rezultatai esą taps labiau matomi po kelerių metų.
„Dabartinės investicijos tampa matomos po 2–3 metų. Šiai dienai stebime, kad priimti sprendimai kadencijos pradžioje duoda apčiuopiamų rezultatų dabar. Taip ir toliau bus, kad dabartinės investicijos po poros metų grįš apčiuopiama grąža“, – teigė ministras.
R. Kaunas taip pat pažymėjo, kad Lietuva vis labiau domina ir užsienio gynybos pramonės bendroves, tarp jų – ir JAV gynybos milžinę „Lockheed Martin“.
„Jos mato mūsų regione, mūsų šalyje didelį potencialą. Yra kalbamasi su potencialiais partneriais Lietuvoje, įmonėmis, su kuriais jie galėtų pradėti bendradarbiauti. Tie procesai vyksta. Mes tikrai turime aukštos kvalifikacijos specialistų, toli pažengusią lazerių, optikos pramonę, kitas sritis, kurios yra labai aktualios gynybos temai“, – kalbėjo ministras.
Ketvirtadienį Kauno laisvojoje ekonomikos zonoje (LEZ) bus oficialiai paminėta „Leopard 2A8“ tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžia.
13 tūkst. kvadratinių metrų ploto gamykla taps viena svarbiausių Lietuvos gynybos pramonės infrastruktūros dalių – čia ateityje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi „Leopard 2A8“ tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika.
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