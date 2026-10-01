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Kaunas prabilo apie gyventojų baimes dėl gynybos pramonės objektų: „Trūksta paprastesnio, aiškesnio bendravimo“

2026-10-01 08:16 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 08:16
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Krašto ministras Robertas Kaunas sako, kad reikėtų tobulinti komunikaciją su gyventojais, šalia kurių planuojami gynybos pramonės projektai.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (23)

Krašto ministras Robertas Kaunas sako, kad reikėtų tobulinti komunikaciją su gyventojais, šalia kurių planuojami gynybos pramonės projektai.

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„Kartais trūksta gal paprastesnio, aiškesnio bendravimo, informacijos pasidalinimo. Šį klausimą turime spręsti su Lietuvos savivaldybių asociacija, Vyriausybės lygmeniu. Rasti tą komunikacinę liniją, kad būtų išsklaidytos dažnai nepagrįstos baimės, abejonės ir panašiai“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė R. Kaunas.

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Kaunas: su gyventojais apie gynybos pramonės objektus turi būti komunikuojama aiškiau

Rugsėjo pabaigoje paskelbta, kad Lietuvos dronų gamintoja „RSI Europe“ Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone planuoja statyti iki 50 mln. eurų vertės dronų sistemų gamyklą. Kaip rašė BNS, seniūnijos bendruomenė apie tai sužinojo tik iš žiniasklaidos.

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Ministro teigimu, svarbu su gyventojais komunikuoti aiškiau, kad būtų išsklaidytos „dažnai nepagrįstos“ baimės ir abejonės dėl tokių projektų.

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„Turbūt turime aiškiau suprasti, kada ką ir kokiu laiku ištransliuoti, kad su bendruomene būtų kalbama aiškiai ir skaidriai“, – pabrėžė R. Kaunas.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad apie „RSI Europe“ gamyklą nepranešta ne iš blogos valios, o dėl saugumo sumetimų.

Panaši padėtis susiklostė ir rugpjūtį, paaiškėjus, jog Ukrainos Dnipro elektromechanikos gamykla (DEMZ) Prienų rajone, šalia Balbieriškio, planuoja statyti amunicijos surinkimo cechą. Čia vietos bendruomenės atstovai sakė pasigedę tiesioginio dialogo su valdžios institucijomis ir verslu dėl Ukrainos gynybos pramonės bendrovės planų.

Lietuvoje iš viso yra 14 stambioms investicijoms rezervuotų valstybinės žemės sklypų – Marijampolės, Prienų, Kretingos, Panevėžio, Vilkaviškio, Rietavo, Klaipėdos ir Lazdijų rajonuose.

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