ES „Rytų flango sargyba“ iniciatyvai skirta daugiau nei 62 mln. eurų: Lietuva sieks ilgalaikio finansavimo

Taip jis kalbėjo po dalyvavimo pirmadienį vykusioje ES Užsienio reikalų taryboje, šį kartą skirtoje gynybos klausimams, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.
„Tai sprendimas, kurio Lietuva kartu su kitomis Rytų ir Šiaurės Europos valstybėmis nuosekliai siekė. Rytų flangas yra pirmoji Europos gynybos linija, todėl čia reikalinga vientisa saugumo sistema – nuo ankstyvojo perspėjimo ir sensorių iki oro gynybos, kovos su dronais ir Rusijos rengiamomis hibridinėmis kampanijomis“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
„Trumpuoju laikotarpiu ES tam skirs daugiau nei 62 mln. eurų, tai leis šiuos sprendimus įgyvendinti gerokai sparčiau“, – teigė jis.
Pasak ministro, Lietuva sieks, kad ir naujoje daugiametėje finansinėje programoje 2028–2034 metams būtų užtikrintas pakankamas ir tvarus šios iniciatyvos finansavimas.
„Rytų flango sargyba“ – iniciatyva, skirta stiprinti ES rytinės sienos apsaugą ir valstybių gebėjimą reaguoti į karines bei hibridines grėsmes.
Kaip rašė BNS, ES Taryba pirmadienį patvirtino bendro intereso Europos gynybos projektų sąrašą, Rytų flango stebėsenai ir apsaugai skirta iniciatyva – vienas iš patvirtintų penkių projektų.
Lietuva yra viena iš iniciatorių, kuri šių metų gegužę kartu su Suomija, Estija, Latvija, Lenkija ir Švedija pateikė bendrą projekto pasiūlymą Europos Komisijai.
Vėliau iniciatyva išaugo iki 18 valstybių projekto, o Europos Komisija ją įtraukė į rekomenduojamų bendro intereso Europos gynybos projektų sąrašą.
Kaip skelbia KAM, ES gynybos ministrai taip pat aptarė gynybos pirkimams taikomų reguliacijos mechanizmų peržiūrą. R. Kaunas sako, kad dabartinė saugumo situacija reikalauja, kad gynybos įsigijimai vyktų maksimaliai greitai.
Todėl Lietuva palaiko sprendimus, kurie supaprastintų tarptautinių pirkimų taisykles, sutrumpintų procedūras ir leistų lanksčiau taikyti išimtis ten, kur to reikia.
„Šių taisyklių atnaujinimas bus vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų. Taip pat remiame priemones, kurios skatintų glaudesnį pramoninį bendradarbiavimą ir stiprintų Europos gynybos pramonės pajėgumus“, – kalbėjo R. Kaunas.
Kaip rašė BNS, Baltijos gynybos ministrai praėjusią savaitę nusiuntė laišką Briuseliui, kuriame prašo EK skubiai skirti 500 mln. eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti.
R. Kaunas teigė, kad signalai iš EK dėl finansavimo suteikimo yra pozityvūs, šis klausimas turėtų būti sprendžiamas prioriteto tvarka.
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