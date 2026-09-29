Prezidentūra neatsako, ar pasitiki ministru Kaunu – lauks pokalbis su Nausėda

„Prezidentas susitiks su krašto apsaugos ministru ir (tai – ELTA) aptars“, – „Žinių radijui“ antradienį teigė V. Augustinavičius.
Nausėda neatsakė, ar pasitiki ministru
Pirmadienį G. Nausėda LNK televizijai neatsakė, ar vis dar pasitiki R. Kaunu. Šalies vadovas teigė laukiantis KAM vadovo atsiprašymo bei pasiaiškinimų dėl susiklosčiusios situacijos.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministras atsakydamas į viešojoje erdvėje kilusią kritiką ragino neapsimetinėti, kad „valstybės tarnyboje dirba robotai, o ne žmonės“. Jis taip pat pažymėjo, kad bendruomenės šventės yra „visiškai normalu bet kurioje organizacijoje“.
Tiesa, ministras patikino vertinsiantis, ar šiam renginiui skiriamų lėšų suma buvo pasirinkta objektyviai.
Prezidentūra: motyvacija turėtų būti stiprinama kitomis priemonėmis
V. Augustinavičius pripažįsta, kad KAM darbuotojams tenka didelis krūvis, tačiau, anot jo, jų motyvacija turėtų būti stiprinama kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, kvalifikacijos kėlimu, stažuotėmis.
„Yra tikrai aibė kitų būdų kur kas geriau motyvuoti darbuotojus. Tuo galėtų pasinaudoti Krašto apsaugos ministerija – pirmiausia kompetencijų kėlimo kursai, stažuotės, kvalifikacijos kėlimas. Tikrai didelis krūvis tenka krašto apsaugos sistemai, (keliamos – ELTA) didelės užduotys stiprinant gynybą. Jeigu vietoje vakarėlio būtų orientuojamasi į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, padėkotų ir darbuotojai, ir visa valstybė Krašto apsaugos ministerijai“, – teigė V. Augustinavičius.
„Tolerancija Krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra ženkliai didesnė negu kitoms ministerijoms. Galime tik palyginti: kas būtų buvę, pavyzdžiui, jeigu per bankų krizę Finansų ministerija būtų sugalvojusi panašų vakarėlį surengti? Tai yra netoleruotina. Šiandien Europoje yra saugumo krizė, todėl Krašto apsaugos ministerija turi elgtis ypač atsakingai – netgi labiau negu kitos ministerijos“, – pabrėžė jis.
Žiniasklaida: KAM darbuotojams surengta prabangi šventė
Praėjusią savaitę naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV skelbė apie KAM darbuotojams skirtą renginį, kuris kainavo beveik 48 tūkst. eurų.
Pradinėje sąmatoje, kuria pasidalino lrytas.lt, nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, „Baltos varnos“ – 1452 eurus, Donatas Montvydas – 7865 eurus, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymas – 2178 eurus.
Tiesa, pradinę sąmatą (iš viso – 50 364 eurai) sumažinti paragino ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata buvo 47 559 eurai, iš jų 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likusi dalis – pačių renginio dalyvių lėšomis.
Savo ruožtu ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.
Krašto apsaugos ministro paaiškinimų šiuo klausimu taip pat pareikalavo premjeras Mindaugas Sinkevičius.
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