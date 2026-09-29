Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra neatsako, ar pasitiki ministru Kaunu – lauks pokalbis su Nausėda

2026-09-29 08:56 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 08:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams surengtą šventę už keliasdešimt tūkstančių eurų, jo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius neatsako, ar šalies vadovas vis dar pasitiki ministru Robertu Kaunu. Pasak G. Nausėdos patarėjo, šį klausimą prezidentas aptars ministrui grįžus iš komandiruotės. 

Gitanas Nausėda ir Robertas Kaunas (nuotr. Elta)
GALERIJA (23)

Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams surengtą šventę už keliasdešimt tūkstančių eurų, jo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius neatsako, ar šalies vadovas vis dar pasitiki ministru Robertu Kaunu. Pasak G. Nausėdos patarėjo, šį klausimą prezidentas aptars ministrui grįžus iš komandiruotės. 

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prezidentas susitiks su krašto apsaugos ministru ir (tai – ELTA) aptars“, – „Žinių radijui“ antradienį teigė V. Augustinavičius.

REKLAMA
REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

Nausėda neatsakė, ar pasitiki ministru

Pirmadienį G. Nausėda LNK televizijai neatsakė, ar vis dar pasitiki R. Kaunu. Šalies vadovas teigė laukiantis KAM vadovo atsiprašymo bei pasiaiškinimų dėl susiklosčiusios situacijos. 

REKLAMA

Savo ruožtu krašto apsaugos ministras atsakydamas į viešojoje erdvėje kilusią kritiką ragino neapsimetinėti, kad „valstybės tarnyboje dirba robotai, o ne žmonės“. Jis taip pat pažymėjo, kad bendruomenės šventės yra „visiškai normalu bet kurioje organizacijoje“. 

Tiesa, ministras patikino vertinsiantis, ar šiam renginiui skiriamų lėšų suma buvo pasirinkta objektyviai. 

REKLAMA
REKLAMA

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nausėda prakalbo apie pavojingą įvykį – jam skubiai prireikė medikų: papasakojo, kas nutiko

Prezidentūra: motyvacija turėtų būti stiprinama kitomis priemonėmis

V. Augustinavičius pripažįsta, kad KAM darbuotojams tenka didelis krūvis, tačiau, anot jo, jų motyvacija turėtų būti stiprinama kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, kvalifikacijos kėlimu, stažuotėmis.

„Yra tikrai aibė kitų būdų kur kas geriau motyvuoti darbuotojus. Tuo galėtų pasinaudoti Krašto apsaugos ministerija – pirmiausia kompetencijų kėlimo kursai, stažuotės, kvalifikacijos kėlimas. Tikrai didelis krūvis tenka krašto apsaugos sistemai, (keliamos – ELTA) didelės užduotys stiprinant gynybą. Jeigu vietoje vakarėlio būtų orientuojamasi į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, padėkotų ir darbuotojai, ir visa valstybė Krašto apsaugos ministerijai“, – teigė V. Augustinavičius. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tolerancija Krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra ženkliai didesnė negu kitoms ministerijoms. Galime tik palyginti: kas būtų buvę, pavyzdžiui, jeigu per bankų krizę Finansų ministerija būtų sugalvojusi panašų vakarėlį surengti? Tai yra netoleruotina. Šiandien Europoje yra saugumo krizė, todėl Krašto apsaugos ministerija turi elgtis ypač atsakingai – netgi labiau negu kitos ministerijos“, – pabrėžė jis.

REKLAMA

 Žiniasklaida: KAM darbuotojams surengta prabangi šventė

Praėjusią savaitę naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV skelbė apie KAM darbuotojams skirtą renginį, kuris kainavo beveik 48 tūkst. eurų. 

Pradinėje sąmatoje, kuria pasidalino lrytas.lt, nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, „Baltos varnos“ – 1452 eurus, Donatas Montvydas – 7865 eurus, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymas – 2178 eurus.

REKLAMA

Tiesa, pradinę sąmatą (iš viso – 50 364 eurai) sumažinti paragino ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata buvo 47 559 eurai, iš jų 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likusi dalis – pačių renginio dalyvių lėšomis.

Savo ruožtu ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.

Krašto apsaugos ministro paaiškinimų šiuo klausimu taip pat pareikalavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
Ministrui Kaunui – griežtas Nausėdos atsakas: „Šalia vienos klaidos daro dar ir antrą klaidą“ (16)
Medininkų tragedijos 35-ųjų metinių minėjimas (nuotr. R. Riabovo/BNS)
Keičia toną: po 50 tūkst. eurų vakarėliui Kaunas ketina peržiūrėti sąmatą, o Sinkevičius reikalauja atsiprašyti (44)
Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
Premjeras pasitiki Kaunu: tikisi, kad jis atsiprašys visuomenės (12)
Parlamentarai kėlė klausimus dėl KAM darbuotojų šventės (tv3.lt koliažas)
Sinkevičius apie prabangų KAM renginį: kaina „privertė pakelti antakius“ (5)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų