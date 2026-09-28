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Nausėda prabilo apie prezidentinį lėktuvą: „Niekada nesu pasisakęs“

2026-09-28 17:01 / šaltinis: ELTA
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2026-09-28 17:01
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šiuo metu nėra kalbos apie atskiro prezidentinio lėktuvo įsigijimą, o sprendimai dėl orlaivio poreikio yra sustabdyti, kol bus įkurta nacionalinė divizija ir įvertinta besikeičianti geopolitinė situacija.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (20)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šiuo metu nėra kalbos apie atskiro prezidentinio lėktuvo įsigijimą, o sprendimai dėl orlaivio poreikio yra sustabdyti, kol bus įkurta nacionalinė divizija ir įvertinta besikeičianti geopolitinė situacija.

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„Aš niekada nesu pasisakęs už prezidentinį lėktuvą arba nesu kažkaip ypatingai agitavęs už prezidentinį lėktuvą“, – pirmadienį LNK televizijai sakė G. Nausėda.

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FOTOGALERIJA. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda

Prezidentas: orlaiviu naudojasi ne tik šalies vadovas

Tačiau, jo teigimu, vadinamuoju prezidentiniu orlaiviu naudojasi ne tik šalies vadovas, bet ir premjeras bei krašto apsaugos ministras.

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„Prezidentinio lėktuvo apskritai nėra, nes prezidentiniu vadinamuoju lėktuvu skraido ir prezidentas, ir premjeras, ir tas pats krašto apsaugos ministras“, – teigė prezidentas.

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G. Nausėda pabrėžia, kad šiuo metu tokio lėktuvo klausimas nėra prioritetinis.

„Apie tai šiandien nėra kalbos, tiesiog yra kitų prioritetų ir mes šitą procesą sustabdėme, kol bus įkurta nacionalinė divizija, matysime, kaip keičiasi geopolitinė situacija ir tada galėsime daryti išvadas“, – pažymėjo šalies vadovas.

Diskusija dėl valstybės vadovams skirto orlaivio sugrįžo po to, kai praėjusią savaitę prezidentas sukritikavo 48 tūkst. eurų kainavusią Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų šventę. Reaguodamas į kritiką, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas priminė anksčiau svarstytus planus įsigyti prezidentinį lėktuvą.

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„Įvairiai galima interpretuoti. Mes kartais šnekame, kad būtų gerai turėti prezidentinį lėktuvą, tarsi patogiau tada būtų galima skraidinti. (…) Bet jis yra labai brangus, tai tokia diskusija“, – sakė R. Kaunas.

ELTA primena, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys liepos mėnesį sakė, jog Lietuvai reikėtų įsigyti naują valstybės vadovams skirtą orlaivį. Jis tvirtino, kad toks lėktuvas būtų reikalingas dėl saugumo, patogumo ir efektyvesnio aukščiausių šalies pareigūnų darbo.

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