Ministrui Kaunui – griežtas Nausėdos atsakas: „Šalia vienos klaidos daro dar ir antrą klaidą“

„Aš noriu dar kartą išgirsti, ką jis galvoja apie šią istoriją, kad sugrįžęs į Lietuvą labai aiškiai pakomentuotų, ar jis mano, kad čia nieko neįvyko ir istorija gali kartotis – galima susidaryti tokį įspūdį iš jo komentavimo – ar jis vis dėlto aiškiai pasakys: „Šita istorija nesikartos, atsiprašau Lietuvos žmonių, imsimės žingsnių, kad to daugiau nebūtų“, – interviu LNK televizijai pirmadienį sakė šalies vadovas, paklaustas, ar tebepasitiki ministru.
„Tai, ką jis komentavo praėjusią savaitę, manau, kad šalia vienos klaidos daro dar ir antrą klaidą, nepripažindamas to, kas atsitiko. Ir kalbėti apie tai, kad, žinote, Krašto apsaugos ministerijoje dirba ne robotai, lygiai taip pat 2,8 milijono Lietuvos gyventojų gali sakyti, kad mes irgi ne robotai, bet mes kažkodėl tai negauname valstybinių pinigų savo vakarėliams organizuoti“, – pridūrė G. Nausėda.
Prezidentas: istorija diskredituoja gynybos finansavimą
Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės „kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija mirgės“ ir bus „nuolat prikaišiojama“.
Praėjusią savaitę komentuodamas prezidento išsakytą kritiką, R. Kaunas paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie transportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojęsi ir šalies vadovai. Vis tik G. Nausėda LNK televizijai teigė, kad šiandien apie tokių lėktuvų įsigijimą „nėra kalbos“.
„Prezidentinio lėktuvo apskritai nėra, nes vadinamuoju prezidentiniu lėktuvu skraido ir prezidentas, ir premjeras, ir tas pats krašto apsaugos ministras. Žinote, aš niekada nesu pasisakęs už prezidentinį lėktuvą ar nesu kažkaip tai ypatingai agitavęs už prezidentinį lėktuvą. Beje, būsimiesiems prezidentams. Man norisi, kad tų prezidentų ateityje apskritai būtų, kad Lietuva liktų nepriklausoma valstybė ir ji tikrai liks nepriklausoma valstybė tada, jeigu krašto apsaugos išlaidos bus naudojamos prasmingai, tikslingai, o ne vakarėliams“, – sakė prezidentas.
G. Nausėda tikino, kad ir Prezidentūroje prieš Kalėdas vyksta susibūrimas darbuotojams, tačiau jis nekainuoja keliasdešimt tūkstančių eurų.
„Prieš kiekvienas Kalėdas turime tam tikrus (...) susibūrimus, kur tikrai pasidžiaugiame tuo, kad artėja pačios gražiausios šventės. Ir tas dalyvavimas tikrai vyksta be keliasdešimties tūkstančių eurų išlaidų, kuomet eina kalba apie tikrai tokius atlikėjus, kurie nėra pigūs“, – akcentavo jis.
Žiniasklaida: KAM darbuotojams surengta prabangi šventė
R. Kaunas praėjusią savaitę, vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) šventę, teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes.
Apie KAM surengtą vakarėlį už beveik 48 tūkst. eurų trečiadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Reporteris“. Ministerija renginiui skyrė beveik 45 tūkst. eurų.
Savo ruožtu ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad R. Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie beveik 48 tūkst. kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Tačiau, premjero tikinimu, pasitikėjimas R. Kaunu dėl šios situacijos nesusvyravo.
Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto, apie 4,8 mlrd. eurų.
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