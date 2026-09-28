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Nausėda siūlo vietoje degalų akcizo lengvatos mažinti transporto bilietų kainas

2026-09-28 16:56 / šaltinis: ELTA
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2026-09-28 16:56
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Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad vietoje degalų akcizo lengvatos valstybės lėšas būtų galima skirti tarpmiestinio transporto bilietų kainoms mažinti ir taip palengvinti išaugusius gyventojų transporto kaštus.

Degalinės Lietuvoje Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (6)

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad vietoje degalų akcizo lengvatos valstybės lėšas būtų galima skirti tarpmiestinio transporto bilietų kainoms mažinti ir taip palengvinti išaugusius gyventojų transporto kaštus.

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Anot prezidento, kuro akcizo sumažinimas valstybės biudžetui kainuotų 20 mln. eurų per mėnesį.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

„20 mln. (eurų – ELTA) dauginkime iš 12 mėnesių – (tai yra – ELTA) 240 mln. (eurų – ELTA) per metus. Tuo pat metu kalbame, kad tikrai turime daug socialinių reikmių, gynybos reikmių, kurias taip pat reikia finansuoti. Norėtųsi, kad jos būtų finansuojamos ne paskolomis“, – pirmadienį LNK žinioms kalbėjo G. Nausėda.

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„Reikėtų apsvarstyti, ar šitą fiskalinę naudą mes galime galbūt skirti kitiems tikslams – sumažinti tarpmiestinio transporto kainas, sumažinti, galbūt, tarifus kitiems transporto įkainiams“, – pridėjo šalies vadovas.

Anot G. Nausėdos, degalų kainai sumažėjus, pavyzdžiui, 7 centais už litrą, tai padėtų gyventojams, tačiau, pasak šalies vadovo, kartu siūloma vertinti ir kitus būdus mažinti transporto kaštus.

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Prezidentas taip pat pabrėžė, kad tuo atveju, jei būtų nuspręsta mažinti degalų akcizą, būtina užtikrinti, jog dėl to sumažėjusi kaina pasiektų galutinį vartotoją.

„Mes parengėme maksimalių (degalų – ELTA) kainų (nustatymo – ELTA) įstatymą, kuris reiškia, kad, jeigu būtų nuspręsta mažinti degalų akcizą, visa nauda iš degalų akcizo mokesčio mažinimo nueitų ne kažkam tai – tarpininkams ar gamintojui, ar mažmeniniams prekybininkams, o kad ji nueitų galutiniam vartotojui“, – teigė prezidentas.

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Premjeras anksčiau sakė, kad, siekiant sumažinti kuro kainų poveikį gyventojams, svarstoma 50 proc. nuolaida traukinių bilietams, taip pat – galimybė subsidijuoti tolimojo susisiekimo autobusų keliones.

Susisiekimo ministerija Eltai anksčiau nurodė, kad šioms priemonėms per mėnesį reikėtų apie 2,2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

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Trečiadienį priemones mažinti degalų kainas aptarti ketina koalicinė taryba.

Kaip skelbė ELTA, premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad Vyriausybė galėtų svarstyti intervencines priemones, jeigu naftos kaina pasaulinėje rinkoje ilgesnį laiką viršytų 100 JAV dolerių už barelį.

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) anksčiau kaip vieną iš galimų kriterijų akcizo mažinimui įvardijo 2,20 euro už litrą vidutinę dyzelino kainą, jeigu toks kainų lygis išsilaikytų bent penkias darbo dienas iš eilės.

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