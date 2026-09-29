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Nausėda susitiks su Estijos prezidentu – aptars tolesnį bendradarbiavimą

2026-09-29 06:47 / šaltinis: ELTA
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2026-09-29 06:47
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Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį susitiks su atsisveikinimo vizito į Lietuvą atvykstančiu Estijos vadovu Alaru Karisu ir jo sutuoktine Sirje Karis.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas (nuotr. Elta)
GALERIJA (10)

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį susitiks su atsisveikinimo vizito į Lietuvą atvykstančiu Estijos vadovu Alaru Karisu ir jo sutuoktine Sirje Karis.

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Kaip pranešė prezidentūra, susitikimo metu abiejų šalių vadovai aptars Lietuvos ir Estijos dvišalius santykius bei tolesnį bendradarbiavimą.

Daug dėmesio numatoma skirti saugumo ir gynybos klausimams. G. Nausėda ir A. Karisas taip pat kalbėsis apie paramą Ukrainai ir atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą.

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FOTOGALERIJA. Prezidentas Gitanas Nausėda

Estija išrinko naująją šalies prezidentę

ELTA primena, kad Estijos parlamentas anksčiau per pirmąjį balsavimo turą išrinko naująją šalies prezidentę, kuria tapo teisingumo kanclerė Ulle Madise.

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Iš viso slaptame balsavime už U. Madise buvo atiduotas 71 balsas, o jai, norint tapti valstybės vadove, reikėjo 68 balsų.

U. Madise pakeis A. Karisą, kuris birželį pareiškė, kad nesieks antrosios kadencijos.

Naujoji prezidentė bus prisaikdinta spalio mėnesį.

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