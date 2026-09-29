Nausėda susitiks su Estijos prezidentu – aptars tolesnį bendradarbiavimą

Kaip pranešė prezidentūra, susitikimo metu abiejų šalių vadovai aptars Lietuvos ir Estijos dvišalius santykius bei tolesnį bendradarbiavimą.
Daug dėmesio numatoma skirti saugumo ir gynybos klausimams. G. Nausėda ir A. Karisas taip pat kalbėsis apie paramą Ukrainai ir atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą.
Estija išrinko naująją šalies prezidentę
ELTA primena, kad Estijos parlamentas anksčiau per pirmąjį balsavimo turą išrinko naująją šalies prezidentę, kuria tapo teisingumo kanclerė Ulle Madise.
Iš viso slaptame balsavime už U. Madise buvo atiduotas 71 balsas, o jai, norint tapti valstybės vadove, reikėjo 68 balsų.
U. Madise pakeis A. Karisą, kuris birželį pareiškė, kad nesieks antrosios kadencijos.
Naujoji prezidentė bus prisaikdinta spalio mėnesį.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.