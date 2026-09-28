Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda apie JAV karių buvimą Lietuvoje: „Sunkusis batalionas bus čia“

2026-09-28 17:22 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-28 17:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad nepaisant to, jog Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių skaičius Europoje mažėja, labai didelis pliusas, kad dalis jų rotacijos principu ir toliau bus dislokuota būtent Lietuvoje. Pasak jo, tai galima laikyti savotišku paskatinimu Lietuvai.

JAV kariai Andrius Ufartas/ELTA

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad nepaisant to, jog Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių skaičius Europoje mažėja, labai didelis pliusas, kad dalis jų rotacijos principu ir toliau bus dislokuota būtent Lietuvoje. Pasak jo, tai galima laikyti savotišku paskatinimu Lietuvai.

REKLAMA
1

„Vienas dalykas yra traktuoti šituos karius kaip kažkokią potencialią karo jėgą karinio konflikto atveju, kitas dalykas yra suprasti, kad šių karių buvimas kaip tik ir mažina karinio konflikto arba karinės agresijos tikimybę. Tai šitoje vietoje, manau, kad tikrai turime uždėti labai didelį pliusą tam, kad šitas sprendimas pagaliau yra priimtas“, – LNK Žinioms teigė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Laikykime tai ir savotišku Lietuvos paskatinimu, kad, mažėjant bendram skaičiui Jungtinių Amerikos Valstijų karių Europoje, Lietuvoje tas skaičius bent jau liks, nesumažės, o galbūt bus net ir šiek tiek didesnis. Bet kuriuo atveju sunkusis batalionas bus čia“, – akcentavo jis.

REKLAMA
REKLAMA

„Europa turi prisiimti daugiau atsakomybės“

Anot jo, JAV pajėgų Europoje mažėjimas iš dalies susijęs su Vašingtono siunčiamu signalu, kad Europos šalys turi prisiimti daugiau atsakomybės už savo saugumą.

REKLAMA

„Europa turi prisiimti daugiau atsakomybės pati ir ji kaip tik tai ir daro“, – sakė šalies vadovas.

G. Nausėda taip pat pažymėjo, kad Lietuvos pasirengimas galimoms grėsmėms neapsiriboja JAV karių buvimu. Šalis rengiasi Vokietijos brigados dislokavimui, modernizuoja savo kariuomenę, o Europoje numatoma daugiau lėšų gynybai ir kariniam mobilumui.

„Niekas ir nesifokusuoja vien tiktai į Amerikos karius, kadangi kalbame apie kur kas platesnio masto pasirengimą“, – teigė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, tikimasi, kad iki kitų metų pabaigos Lietuvoje bus dislokuota visos sudėties maždaug 5 tūkst. karių Vokietijos brigada.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę G. Nausėda teigė asmeniškai kreipęsis į JAV prezidentą Donaldą Trumpą, ragindamas išlaikyti amerikiečių pajėgas rytiniame NATO flange.

Už gynybą atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius anksčiau yra pabrėžęs, kad, JAV mažinant karinį buvimą Europoje, europiečiams reikės stiprinti savo pajėgumus ir gebėjimą veikti vieningai. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų