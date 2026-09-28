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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nausėda įvardijo, kaip sumažinti degalų kainas: „Tikiuosi, kad tas įstatymas netrukus bus priimtas“

2026-09-28 17:42 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-28 17:42
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Vyriausybei svarstant priemones, kaip sumažinti itin aukštų degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui, prezidentas Gitanas Nausėda siūlo dar kartą svarstyti ankstesnę jo idėją kasdien nustatyti kainų lubas – šalies vadovas tikisi, kad dar pavasarį jo teiktos pataisos bus priimtos Seime.

Degalinės Lietuvoje Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Vyriausybei svarstant priemones, kaip sumažinti itin aukštų degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui, prezidentas Gitanas Nausėda siūlo dar kartą svarstyti ankstesnę jo idėją kasdien nustatyti kainų lubas – šalies vadovas tikisi, kad dar pavasarį jo teiktos pataisos bus priimtos Seime.

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„Kainos laikosi aukšto lygio pakankamai ilgą laiką ir ką mes padarėme, konkrečiai aš padariau – iš Prezidentūros pusės parengėme maksimalių kainų įstatymą, kuris reiškia, kad jeigu būtų nuspręsta mažinti degalų akcizą, visa nauda iš degalų akcizo mažinimo nueitų ne kažkam, tarpininkams ar gamintojų, ar mažmeniniams prekybininkams, o kad ji nueitų galutiniam vartotojui, reiškia, septyniais centais sumažinus, pavyzdžiui, degalų akcizą, septyniais centais sumažėja ir degalų kaina“, – LNK žiniomis pirmadienį sakė G. Nausėda.

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„Ar tai padėtų, ar žmonės pasijaustų daug geriau, jeigu degalai kainuotų septyniais centais mažiau? Taip, matyt, tai padėtų. Ir tai būtų, be jokios abejonės, daug geriau negu šiandien matant kainas“, – pridūrė jis.

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Reikia finansuoti ir socialines bei gynybos reikmes

Tačiau, anot prezidento, akcizo mažinimas kainuotų „nei daug, nei mažai“ – 20 mln. eurų per mėnesį arba 240 mln. eurų per metus.

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„Reikėtų apsvarstyti, ar šitą fiskalinę naudą mes galime galbūt skirti kitiems tikslams, sumažinti tarpmiestinio transporto kainas, sumažinti galbūt tarifus kitiems transporto įkainiams, bet dar kartą kartoju, 20 milijonų dauginkim iš 12 mėnesių – 240 milijonų per metus“, – sakė G. Nausėda.

Pasak jo, tuo pat metu iš valstybės biudžeto reikia finansuoti ir socialines bei gynybos reikmes, todėl „norėtųsi, kad jos nebūtų finansuojamos paskolomis“.

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„Pasirinkimo klausimas, bet infrastruktūrą arba rėmus, kaip padaryti viską tvarkingai, Prezidentūra yra pateikusi, tikiuosi, kad tas įstatymas netrukus bus priimtas“, – teigė G. Nausėda.

Seimas balandį po pateikimo buvo priėmęs svarstyti G. Nausėdos teiktą Didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektą bei Energetikos įstatymo pataisas – jos numatė įvesti kasdienes kainų lubas ir taip kiek sumažinti dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose smarkiai išaugusias degalų kainas.  

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Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius balandį teigė, kad taip norima sukurti įrankį, kuris užtikrintų, kad mažinant akcizą arba kitus netiesioginius mokesčius kurui finansinė nauda pasiektų galutinį vartotoją, „o ne paskęstų gamybos ir prekybos grandinėje“. 

Tuomet buvo paprašyta Vyriausybės, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Konkurencijos tarybos išvadų, tačiau įstatymai taip ir nebuvo priimti.  

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Pagal prezidento pataisas maksimalias galimas degalų kainas, galiojančias kitą dieną, apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Nauja tvarka galėtų būti aktyvuojama Vyriausybės nutarimu, atsižvelgiant į mokesčių degalams pokyčius arba reikšmingus kainų svyravimus. 

Didžiausios galimos degalų kainos būtų apskaičiuojamos pagal formulę, kurioje atsispindėtų naftos kainos dedamoji, vidutinė bendra marža, apimanti naftos perdirbimo, biodegalų, logistikos, prekybos  sąnaudas, taip pat akcizai, pridėtinės vertės mokestis.

G. Nausėda neseniai teigė, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Pasak prezidento, reikia „labai aiškiai politiškai apsispręsti ir pasirinkti kelią“.

indeliai.lt

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Va va
Va va
2026-09-28 18:19
Briuselis vietiniam elitui numeta pinigų su sąlyga, kad jie vykdys žalingą Lietuvai politiką. O pasekmės krenta ant eilinių žmogelių, kurie jokių ES išmokų nemato, o akcizus ir bezdalų mokesčius moka iš savo kišenės.
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