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Šiemet į šauktinių tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių

2026-09-27 10:21 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-27 10:21
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Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių – bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320.

Asociatyvi (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių – bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320.

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Kaip BNS nurodė Krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

„Lietuvos kariuomenė, įvertinusi savo pajėgumus, nustatė, kad nuo lapkričio dar šiais metais į privalomąją pradinę karo tarnybą gali papildomai priimti 210 jaunuolių – tikimasi, kad papildomai tiek jaunuolių dar šiais metais pradės atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą“, – BNS teigė ministerija.

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Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu bendras 2026 metais į privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamų karo prievolininkų skaičius padidintas nuo 5110 iki 5320, o devynių mėnesių tarnybą atliksiančių šauktinių skaičius – nuo 3870 iki 4080.

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Pasak ministerijos, ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaugti.

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BNS rašė, jog šiuo metu kariuomenė į privalomąją tarnybą šaukia apie 5 tūkst. jaunuolių kasmet ir tai sudaro didžiąją dalį kariuomenę papildančių karių. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja devynis mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti ir tris arba šešis mėnesius.

Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją jo įvedimas yra tik laiko klausimas.

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Savo ruožtu šalies vadovo vadovaujama Nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba praeitą savaitę pranešė siūlysianti Valstybės gynimo tarybai (VGT) paspartinti šį klausimą.

R. Kaunas kiek anksčiau taip pat pabrėžė, kad Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti.

Naujausia visuomenės apklausa rodo, jog 76 proc. Lietuvos gyventojų pritaria, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų.

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