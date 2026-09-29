„Suprantu žmones ir jų nerimą“: Kaunas atsiprašo dėl ministerijos vakarėlio

„Ar pasirinkta renginio forma, laikas ir išlaidų dydis buvo tinkami dabartinėje geopolitinėje situacijoje? Manau, kad ne. Todėl nuoširdžiai atsiprašau žmonių, kuriems ši situacija sukėlė pyktį, nusivylimą, nerimą ar abejonę. Šią reakciją girdžiu ir suprantu“, – antradienį feisbuke rašė ministras.
„Už ministerijos veiklą, nepaisant to, kiek ir kokiuose procesuose ar sprendimuose ministras dalyvauja, atsakomybė tenka ministrui, todėl jokių kaltųjų paieškų nebus“, – teigė politikas.
Pasak R. Kauno, jis su KAM profesinės sąjungos pirmininke sutarė parengti aiškią, skaidrią ir visiems suprantamą darbuotojų motyvavimo bei bendruomenės stiprinimo sistemą.
„Ji turi atitikti šiandienos realybę, racionalaus lėšų naudojimo principus ir nekelti visuomenei pagrįstų abejonių“, – rašė ministras.
R. Kaunas taip pat pažymėjo, kad mato, jog KAM kanceliarijos ir administravimo srityje „yra problemų, kurioms reikia ne pavienių pataisymų, o sisteminės peržiūros“.
„Tam skirsiu savo asmeninį dėmesį ir laiką“, – teigė jis.
R. Kaunas pažymėjo „labai rimtai vertinantis“ visas reakcijas dėl KAM renginio.
„Nors šios lėšos nebuvo skirtos ministerijos vadovybės ar politikų asmeninėms reikmėms ir nors renginys buvo organizuotas Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, siekiant stiprinti bendruomenę, motyvuoti žmones ir telkti kolektyvą, visgi tai sukėlė visuomenės nerimą“, – rašė ministras.
„Krašto apsaugos sistema pirmiausia turi kurti žmonėms saugumo jausmą. Todėl dar kartą atsiprašau“, – teigė jis.
Apie KAM surengtą vakarėlį už beveik 48 tūkst. eurų trečiadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Reporteris“. Ministerija renginiui skyrė beveik 45 tūkst. eurų.
R. Kaunas praėjusią savaitę, vertindamas žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, teigė, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iš ministro laukiantis atsiprašymo dėl susidariusios situacijos ir neatsakė, ar vis dar juo pasitiki.
Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės „kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija mirgės“ ir bus „nuolat prikaišiojama“.
Savo ruožtu ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad R. Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo, kai atsakydamas į G. Nausėdos kritiką paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie transportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojęsi ir šalies vadovai.
Premjeras tikino, kad jo pasitikėjimas R. Kaunu dėl šios situacijos nesusvyravo.
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