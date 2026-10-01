Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo sesuo Elma Aveiro sukritikavo Portugalijos rinktinę ir šalies gyventojus

2026-10-01 15:04 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 15:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Cristiano Ronaldo sesuo Elma Aveiro sureagavo į pastarosiomis dienomis kilusią įtampą Portugalijos rinktinėje. Socialiniame tinkle „Instagram“ ji pasidalijo žinute, kurioje buvo kritikuojama rinktinės struktūra, Portugalijos žiniasklaida ir šalies gyventojai.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Cristiano Ronaldo sesuo Elma Aveiro sureagavo į pastarosiomis dienomis kilusią įtampą Portugalijos rinktinėje. Socialiniame tinkle „Instagram“ ji pasidalijo žinute, kurioje buvo kritikuojama rinktinės struktūra, Portugalijos žiniasklaida ir šalies gyventojai.

REKLAMA
0

Elma Aveiro savo paskyroje pasidalijo kito žmogaus įrašu ir prie jo pridėjo trumpą komentarą: „Viskas pasakyta.“ Pačiame įraše buvo teigiama, kad C. Ronaldo nusipelnė daugiau pagarbos, o Portugalijos rinktinei reikėjo geresnės struktūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rinktinė nusipelnė geresnės struktūros. Portugalijos žurnalistika nusipelnė daugiau kompetencijos ir mažiau spėlionių. O kalbant apie portugalus... Na, jie nenusipelno turėti geriausių dalykų“, – skelbta E. Aveiro pasidalytame įraše.

REKLAMA
REKLAMA

Žinutėje Portugalijos gyventojai taip pat buvo apibūdinti kaip pavydūs, niekinantys ir neišmanantys. Įraše teigta, kad šalis esą nusipelno grįžti į laikotarpį, kai Portugalijos futbolas buvo gerokai mažiau sėkmingas nei C. Ronaldo karjeros metais.

REKLAMA

E. Aveiro komentarai pasirodė netrukus po to, kai C. Ronaldo paliko Portugalijos rinktinės stovyklą prieš rungtynes su Danija. Pats futbolininkas socialiniuose tinkluose pranešė nusprendęs išvykti iš rinktinės stovyklos po vyriausiojo trenerio Jorge Jesuso spaudos konferencijos ir pokalbio su Portugalijos futbolo federacijos prezidentu Pedro Proenca. C. Ronaldo taip pat pareiškė, kad tinkamu metu papasakos savo įvykių versiją.

REKLAMA
REKLAMA

Įtampa išaugo po ankstesnių Portugalijos rungtynių su Norvegija. C. Ronaldo visas rungtynes praleido ant atsarginių suolo, o J. Jesusas vėliau paaiškino, kad iš pradžių planavo puolėją išleisti antrajame kėlinyje, tačiau rungtynių eiga pakeitė jo planus.

Vėliau C. Ronaldo nebuvo aikštėje ir per pasiruošimą kitoms rungtynėms, o J. Jesusas neigė, kad tarp jo ir futbolininko kilo konfliktas. Treneris tvirtino, kad apie jokią problemą nebuvo kalbama, tačiau dėl viešumoje kilusių diskusijų jis vis tiek pasikalbėjo su C. Ronaldo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

E. Aveiro pasidalytas įrašas dar labiau išplėtė diskusiją apie C. Ronaldo santykius su Portugalijos rinktine. Vis dėlto pati futbolininko sesuo naujų detalių apie tai, kas įvyko rinktinės stovykloje, nepateikė – ji tik pritarė kito žmogaus paskelbtai žinutei.

C. Ronaldo ateitis Portugalijos rinktinėje šiuo metu nėra aiški. Po išvykimo iš stovyklos futbolininkas nepatvirtino, kad baigia karjerą rinktinėje, tačiau pažadėjo vėliau pateikti savo įvykių versiją.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų