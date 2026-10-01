Cristiano Ronaldo sesuo Elma Aveiro sukritikavo Portugalijos rinktinę ir šalies gyventojus

Elma Aveiro savo paskyroje pasidalijo kito žmogaus įrašu ir prie jo pridėjo trumpą komentarą: „Viskas pasakyta.“ Pačiame įraše buvo teigiama, kad C. Ronaldo nusipelnė daugiau pagarbos, o Portugalijos rinktinei reikėjo geresnės struktūros.
„Rinktinė nusipelnė geresnės struktūros. Portugalijos žurnalistika nusipelnė daugiau kompetencijos ir mažiau spėlionių. O kalbant apie portugalus... Na, jie nenusipelno turėti geriausių dalykų“, – skelbta E. Aveiro pasidalytame įraše.
Žinutėje Portugalijos gyventojai taip pat buvo apibūdinti kaip pavydūs, niekinantys ir neišmanantys. Įraše teigta, kad šalis esą nusipelno grįžti į laikotarpį, kai Portugalijos futbolas buvo gerokai mažiau sėkmingas nei C. Ronaldo karjeros metais.
E. Aveiro komentarai pasirodė netrukus po to, kai C. Ronaldo paliko Portugalijos rinktinės stovyklą prieš rungtynes su Danija. Pats futbolininkas socialiniuose tinkluose pranešė nusprendęs išvykti iš rinktinės stovyklos po vyriausiojo trenerio Jorge Jesuso spaudos konferencijos ir pokalbio su Portugalijos futbolo federacijos prezidentu Pedro Proenca. C. Ronaldo taip pat pareiškė, kad tinkamu metu papasakos savo įvykių versiją.
Įtampa išaugo po ankstesnių Portugalijos rungtynių su Norvegija. C. Ronaldo visas rungtynes praleido ant atsarginių suolo, o J. Jesusas vėliau paaiškino, kad iš pradžių planavo puolėją išleisti antrajame kėlinyje, tačiau rungtynių eiga pakeitė jo planus.
Vėliau C. Ronaldo nebuvo aikštėje ir per pasiruošimą kitoms rungtynėms, o J. Jesusas neigė, kad tarp jo ir futbolininko kilo konfliktas. Treneris tvirtino, kad apie jokią problemą nebuvo kalbama, tačiau dėl viešumoje kilusių diskusijų jis vis tiek pasikalbėjo su C. Ronaldo.
E. Aveiro pasidalytas įrašas dar labiau išplėtė diskusiją apie C. Ronaldo santykius su Portugalijos rinktine. Vis dėlto pati futbolininko sesuo naujų detalių apie tai, kas įvyko rinktinės stovykloje, nepateikė – ji tik pritarė kito žmogaus paskelbtai žinutei.
C. Ronaldo ateitis Portugalijos rinktinėje šiuo metu nėra aiški. Po išvykimo iš stovyklos futbolininkas nepatvirtino, kad baigia karjerą rinktinėje, tačiau pažadėjo vėliau pateikti savo įvykių versiją.
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