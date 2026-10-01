Buvęs Šilutės savivaldybės mero pavaduotojas Bekeris lieka nuteistas byloje dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi

Kaip teigiama prokuratūros, teismas atmetė keturių nuteistųjų gynėjų apeliacinius skundus ir paliko galioti Tauragės apylinkės teismo apkaltinamąjį nuosprendį byloje.
Visiems keturiems asmenims paskirtos bausmės liko nepakeistos. Pirmos instancijos teismo nuosprendžiu A, Bekeriui skirta beveik 26 tūkst. eurų, S. Šepučiui – beveik 30 tūkst. eurų, o R. Rimkui ir A. Stonkui – po daugiau kaip 18 tūkst. eurų piniginės baudos. Be to, jiems trejiems metams atimta teisė būti išrinktiems arba paskirtiems į valstybės, savivaldybių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Teismas pripažino, jog buvo įrodyta, kad nuteistieji, veikdami bendrininkų grupėje ir pasinaudodami užimamomis pareigomis, pažeidė teisės aktais nustatytas aplinkos apsaugos priežiūros taisykles.
Nustatyta, kad siekdami išvengti išlaidų, susijusių su vienos užterštos teritorijos tyrimais ir tvarkymu, kaltinamieji 2017 m. spalio–lapkričio mėnesiais neteisėtai organizavo daugiau kaip 5,3 tūkst. tonų naftos produktais užteršto grunto išvežimą į buvusią garažų teritoriją Šilutėje, kuri nebuvo skirta tokioms atliekoms laikyti.
„Dėl šių nusikalstamų veiksmų pavojingomis atliekomis buvo užteršta beveik 8 tūkst. kv. m teritorija, o žemės paviršiui padaryta daugiau kaip 55 mln. eurų turtinė žala. Aplinkai kilo sunkių padarinių – dėl užteršimo dalis teritorijos tapo nebetinkama naudoti žemės ūkiui, rekreacijai, miško paskirčiai ar gyvenamajai veiklai“, – teigiama prokuratūros pranešime.
Bylos duomenimis, nuteistieji, suorganizavę pavojingų atliekų pervežimą į tam neskirtą vietą, taip pat neteisėtai sudarė pagrindą įtraukti šią teritoriją į cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų sąrašą ir gauti beveik 188 tūkst. eurų lėšų jai tvarkyti. Iš šios sumos 95 proc. turėjo būti finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis, o likę 5 proc. – Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Teismas taip pat pripažino, kad tokiais veiksmais buvo padaryta didelė neturtinė žala valstybei, Šilutės rajono savivaldybei ir jos kontroliuojamai įmonei.
Apeliacinės instancijos teismo nutartis įsigalioja jos paskelbimo dieną, jį galima kasacine tvarka skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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