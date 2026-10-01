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Teismas: pavedusi atliekas tvarkyti savo įmonei Panevėžio valdžia apribojo konkurenciją

2026-10-01 12:23 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 12:23
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Panevėžio valdžia, sudariusi vidaus sandorius su jos valdoma atliekų tvarkymo įmone „Panevėžio specialus autotransportas“, apribojo konkurenciją ir pažeidė įstatymą, nusprendė teismas.

Teismas (nuotr. Elta)
GALERIJA (5)

Panevėžio valdžia, sudariusi vidaus sandorius su jos valdoma atliekų tvarkymo įmone „Panevėžio specialus autotransportas“, apribojo konkurenciją ir pažeidė įstatymą, nusprendė teismas.

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Regionų administracinis teismas rugsėjo 30 dieną atmetė savivaldybės skundą – ji prašė panaikinti Konkurencijos tarybos nutarimą, pripažįstantį, jog sudarydama vidaus sandorius su jos valdoma įmone savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymą.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Teismas: pavedusi atliekas tvarkyti savo įmonei Panevėžio valdžia apribojo konkurenciją

Teismas pripažino pagrįsta tarybos išvadą, kad 2022 ir 2025 metais pasirašytos sutartys dėl komunalinių bei popieriaus atliekų tvarkymo privilegijavo bendrovę ir sudarė nevienodas konkurencijos sąlygas.

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Teismas pabrėžė, kad savivaldybė viešąsias paslaugas jos valdomai įmonei vidaus sandoriu gali pavesti tik išimtiniu atveju. Teisėjai atsižvelgė į tai, kad prieš sudarant 2022 metų sutartis nebuvo atliktas atskiras jų poveikio sąžiningai konkurencijai vertinimas, nors tai buvo viena privalomų sąlygų.

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Tuo metu prieš pasirašant sutartis 2025 metais buvo atlikta galimybių sudaryti vidaus sandorį analizė, tačiau joje pateikti duomenys, teismo vertinimu, nebuvo pakankami.

Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 

Kaip rašė BNS, pernai gruodį Konkurencijos taryba konstatavo, kad savivaldybė privilegijavo įmonę neskelbdama konkurso ar apklausos ir neįsitikino, ar rinkoje yra daugiau įmonių, galinčių teikti tokias paslaugas.

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Tarybos vertinimu, savivaldybė nepagrindė, kad vidaus sandoriai yra vienintelis būdas gauti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, nes nebuvo įvertintos kitų teikėjų galimybės jas teikti, neįvertintas sprendimo poveikis sąžiningai konkurencijai.

Kadangi pažeidimo laikotarpiu keitėsi teisinis reguliavimas, taryba baudos neskyrė, tačiau savivaldybė buvo įpareigota per 6 mėnesius panaikinti sprendimus ir atrinkti paslaugų teikėją bei sudaryti naujas sutartis.

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