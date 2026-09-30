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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ukmergės politikui – rimti nemalonumai

2026-09-30 10:20 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-30 10:20
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Vilniaus regiono apylinkės teismas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narį Algirdą Kopūstą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais. 

Teisėjai (nuotr. Elta)
GALERIJA (5)

Vilniaus regiono apylinkės teismas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narį Algirdą Kopūstą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais. 

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Kaip nurodoma bendrame prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešime, „čekiukų“ byloje nuteistam politikui skirta 7 tūkst. eurų bauda ir atimta teisė 3 metus būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.

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FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

„Čekiukų“ byloje nuteistas Ukmergės tarybos narys Kopūstas, politikui skirta piniginė bauda

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu A. Kopūstas, būdamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narys, suklastojo 24 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Nustatyta, kad A. Kopūstas už įsigytą kurą kai kada apmokėjo kitiems asmenims priklausančiomis banko kortelėmis.

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Teismas konstatavo, kad politikas, klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 3 686,43 eurus, priklausiusius Ukmergės rajono savivaldybės administracijai. 

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Nurodoma, kad tokiais savo neteisėtais veiksmais A. Kopūstas ne tik sumenkino Tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą, pakenkė Ukmergės rajono savivaldybės tarybos įvaizdžiui, sumenkino jos prestižą bei valstybės politiko vardą, tačiau ir Ukmergės rajono savivaldybei padarė didelę neturtinę žalą bei 3 686,43  eurų turtinę žalą.

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Vilniaus regiono apylinkės teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

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