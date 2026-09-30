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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš moters teismas konfiskavo beveik 140 tūkst. eurų – nuteista dėl neteisėto praturtėjimo

2026-09-30 09:08 / šaltinis: Lietuvos Respublikos prokuratūra
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2026-09-30 09:08
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Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, atmetė nuteistosios advokato apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų nuosprendį, kuriuo Šalčininkų rajono gyventoja L. P. (gim. 1962 m.) pripažinta kalta ir nuteista dėl neteisėto praturtėjimo (pagal Baudžiamojo kodekso 189-1 str. 1 d.).

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)
GALERIJA (5)

Vilniaus apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, atmetė nuteistosios advokato apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų nuosprendį, kuriuo Šalčininkų rajono gyventoja L. P. (gim. 1962 m.) pripažinta kalta ir nuteista dėl neteisėto praturtėjimo (pagal Baudžiamojo kodekso 189-1 str. 1 d.).

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Vilniaus apygardos teismas paliko galioti ir pirmosios instancijos nuosprendžiu praėjusių metų gruodžio pabaigoje moteriai skirtą 15 tūkst. eurų baudą ir valstybės naudai iš jos konfiskavo 139 316 eurų kaip nusikalstamos veikos rezultatą.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Moteris kaltės nepripažino

Teismas konstatavo, jog nuteistoji nuo 2019 iki 2022 m. nuosavybės teise turėjo didesnės nei 900 MGL vertės turtą, žinodama, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis. Šalčininkų rajone gyvenanti moteris šiuo laikotarpiu sostinėje įsigijo kelis butus, administracines patalpas bei kito nekilnojamojo turto, kurio įsigijimui dalis panaudotų lėšų buvo neteisėtos pajamos. 

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Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai, tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. 

Nors moteris savo kaltės nepripažino, teigdama, kad nekilnojamąjį turtą įsigijo už skolintas lėšas, jos kaltė buvo įrodyta ikiteisminio tyrimo metu surinktai įrodymais, atlikus ūkinės finansinės veiklos tyrimus bei įvertinus nuteistosios teisėtas pajamas. Specialistų išvados patvirtino, jog nuteistosios teisėtų pajamų nepakako minėtu laikotarpiu patirtoms išlaidoms pagrįsti.

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Teismas konstatavo, kad Šalčininkų rajono gyventoja disponavo dokumentais nepatvirtintomis pajamomis ir nuosavybės teise turėjo turto, kurio įsigijimas nepagrįstas teisėtomis pajamomis už 139 316 eurų.

Ikiteisminio tyrimo metu prokuroro nutarimais buvo laikinai apribotos moters teisės į dalį turto,  kuris buvo įgytas už neteisėtas pajamas. Teismo sprendimu, šie apribojimai palikti galioti iki nuosprendžio įvykdymo dienos.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

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