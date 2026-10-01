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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas imsis planuoto teroro akto bylos siekiant nužudyti visuomenininką Bartkevičių

2026-10-01 15:08 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 15:08
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Vilniaus apygardos teismas po savaitės ims nagrinėti bylą, kurioje joje organizuotos teroristinės grupuotės nariai kaltinami rengęsi įvykdyti Lietuvoje teroro aktą ir nužudyti ne mažiau du žmones – Ukrainai paramą teikiantį ir prieš Kremliaus režimą pasisakantį visuomenininką iš Lentvario Valdą Bartkevičių ir Lietuvoje gyvenantį Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą.

Valdas Bartkevičius (Nuotr. Elta, TV3)

Vilniaus apygardos teismas po savaitės ims nagrinėti bylą, kurioje joje organizuotos teroristinės grupuotės nariai kaltinami rengęsi įvykdyti Lietuvoje teroro aktą ir nužudyti ne mažiau du žmones – Ukrainai paramą teikiantį ir prieš Kremliaus režimą pasisakantį visuomenininką iš Lentvario Valdą Bartkevičių ir Lietuvoje gyvenantį Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą.

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Šeši asmenys taip pat kaltinami nusikalstamų veikų, susijusių su veikimu prieš Lietuvos valstybę, įvykdymu, organizuotos teroristinės grupės veikla, verbavimu teroristinei veiklai, teroristinės veiklos finansavimu, vykimu teroristiniais tikslais, neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimu, neteisėtu disponavimu programine įranga ir slaptažodžiais, neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

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Teismui yra perduoti Bohdanas Asieievas, Vadzimas Duboiskis, Ikhtiandras Karibovas, Andrejus Liapinas, Arturas Vartanianas, Vikentijus Chopozovas. Kaltinamieji yra Rusijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos piliečiai. 

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Pirmasis teismo posėdis yra numatytas spalio 9 dieną. 

„Teismas, įvertinęs bylos duomenis bei atsižvelgęs į prokuroro prašymą, nusprendė šią bylą nagrinėti neviešuose posėdžiuose“, – Eltai sakė Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas.

Kaltinamiesiems taikomos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimas arba intensyvi priežiūra. 4 asmenys yra suimti, o 2 įpareigoti dėvėti apykojes.

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„Teisme gavus bylą, buvo sprendžiamas klausimas dėl suėmimo pratęsimo dviem kaltinamiesiems, suėmimas buvo pratęstas. Taip pat buvo pratęsta intensyvi priežiūra. Ir šiandien buvo posėdis dėl intensyvios priežiūros pratęsimo kitam kaltinamajam. Sprendimas bus priimtas pirmadienį“, – Eltai sakė teisėjas M. Povilanskas.

Jis bus teisėjų kolegijos, nagrinėsiančios minėtą bylą, pirmininkas.

Prokuratūra: byla atskira nuo didelė apimties tyrimo

Kaip skelbė Generalinė prokuratūra, ši baudžiamoji byla atskirta nuo didelės apimties sudėtingo Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) atliekamo ikiteisminio tyrimo, kuris yra toliau tęsiamas.

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Ikiteisminį tyrimą, pradėtą 2025 m., organizuoja ir jam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras. LKPB atliekamo tyrimo metu aktyviai bendradarbiaujama su Valstybės saugumo departamentu bei tarptautiniais partneriais. Šiame vykstančiame ikiteisminiame tyrime šiuo metu įtarimai dėl galimai teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų.

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Ikiteisminio tyrimo duomenimis, organizuotos teroristinės grupės nariai rengėsi padaryti Lietuvoje teroro aktą, nužudant ne mažiau kaip du asmenis dėl jų politinių – opozicinių pažiūrų, visuomeninės veiklos, t. y. asmenį dėl jo viešos opozicinės veiklos, nukreiptos prieš dabartinę Rusijos Federacijos valdžią, kitą asmenį dėl jo viešos veiklos teikiant humanitarinę paramą nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai.

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Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2025 m. pradžioje į pareigūnus kreipėsi vienas Lietuvoje gyvenantis Rusijos Federacijos pilietis, savo automobilyje radęs nenustatyto asmens paliktą sekimo įrenginį.

LKPB pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atliekant ne viešo pobūdžio tyrimo veiksmus, buvo nustatyta, kad šio asmens gyvybei ir sveikatai yra kilusi reali grėsmė.

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Tęsiant tyrimą buvo identifikuoti potencialūs planuojamo nužudymo vykdytojai bei padėjai ir nustatyta, kad šie asmenys taip pat planuoja ir vieno Lietuvos piliečio nužudymą. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad abiem atvejais aukos buvo pasirinktos dėl jų politinių pažiūrų bei susijusios viešos veiklos.

„Tikiuosi, teismas įvertins žmonių, dalyvavusių sąmoksle prieš mane, atsakomybę. Tačiau tiems, kurie iš anksto nusprendė netikėti, nieko neįrodysi“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rugsėjį rašė V. Bartkevičius.

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Pareigūnai nustatė, kad nuo 2024 m. vasaros informaciją apie potencialias aukas, įskaitant techninių sekimo priemonių naudojimą, neteisėtai rinko keli Lietuvoje gyvenantys arba specialiai tam tikslui į Lietuvą atvykę užsienio valstybių – Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Sakartvelo, Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir Graikijos, piliečiai.

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Atlikus būtinus ikiteisminio tyrimo veiksmus ir pasitelkus Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojus, 2025 m. kovo 12 d. pagrindiniai įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje.

Vilniaus apygardos teismui perduotos baudžiamosios bylos medžiagą sudaro 51 tomų dokumentų. 

Už nužudymą teroristiniais tikslais gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

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