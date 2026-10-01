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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Iš prokuratūros – naujausia žinia dėl pareikštų įtarimų Lietuvos muftijui Romui Jakubauskui

2026-10-01 13:03 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 13:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro – vadinamojo pirmojo muftiato – muftijui Romui Jakubauskui įtarimai pareikšti ikiteisminiame tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis, trečiadienį portalui tv3.lt patvirtino prokuratūra. Aiškėja, kad jis susijęs ir su 140 Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbusiais filipiniečiais, ketvirtadienį patvirtino prokuratūra.

Lietuvos muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis (tv3.lt koliažas)

Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro – vadinamojo pirmojo muftiato – muftijui Romui Jakubauskui įtarimai pareikšti ikiteisminiame tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis, trečiadienį portalui tv3.lt patvirtino prokuratūra. Aiškėja, kad jis susijęs ir su 140 Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbusiais filipiniečiais, ketvirtadienį patvirtino prokuratūra.

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„Galime patvirtinti, kad būtent šiame tyrime yra pareikšti įtarimai jūsų paklausime minimam asmeniui“, – BNS ketvirtadienį informavo Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

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Pareikšti įtarimai

Šiuo metu teisėsauga atlieka tyrimą ir aiškinasi, ar galėjo būti išnaudojami į Lietuvą dirbti atvykę migrantai. Kaip naujienų portalui tv3.lt patvirtino prokuratūra, šiuo metu ikiteisminiame tyrime nukentėjusiaisiais pripažinti net 64 asmenys.

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Naujienų portalui tv3.lt pavyko išsiaiškinti šokiruojančią ir skandalingą informaciją. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo (KOPŽI) centro vadovė Kristina Mišinienė teigė, kad Vilniaus apygardos prokuratūra pareiškė įtarimus Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijui Romui Jakubauskui dėl prekybos žmonėmis.

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, taip pat patvirtino ir tai, kad tarp įtariamųjų yra ir Romas Jakubauskas.

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Prokuratūros teigimu, šiuo metu įtarimai pareikšti 7-iems fiziniams asmenims, tarp kurių yra ir minimas muftijus R. Jakubauskas, taip pat 2-iems juridiniams asmenims.

Įtariamas dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių

Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Romas Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių, pranešė portalas lrt.lt.

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Kaip skelbia portalas, minėtas tyrimas yra susijęs su filipiniečiais, atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose.

Policija pateikė naujausius duomenis

Apie prekybos žmonėmis mastą ir besikeičiančias išnaudojimo formas naujienų portalui tv3.lt komentavo ir Policijos departamento atstovas Ramūno Matonio. Jis nurodė, kad tokie nusikaltimai paprastai priskiriami prekybos žmonėmis arba išnaudojimo priverstiniam darbui atvejams.

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Anot jo, šiemet dėl prekybos žmonėmis pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai, pernai per tą patį laikotarpį – 4. Palyginimui, 2024 metais buvo pradėti 3, o 2023 metais – 6 tokie ikiteisminiai tyrimai.

Atskirai dėl išnaudojimo priverstiniam darbui šiemet pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai. Pernai per tą patį laikotarpį tokių tyrimų buvo 14, 2024 metais – 9, o 2023 metais – 4.

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Pasak jo, už tokio pobūdžio nusikalstamas veikas atsakomybė numatyta Baudžiamajame kodekse. Už prekybą žmonėmis, kai žmogus verbuojamas, gabenamas ar laikomas nelaisvėje, naudojant smurtą, grasinimus, apgaulę, pasinaudojant jo priklausomumu ar pažeidžiamumu ir siekiant jį išnaudoti, gresia nuo 3 iki 10 metų laisvės atėmimo.

Už neteisėtą vertimą žmogų dirbti ar teikti paslaugas panaudojant smurtą, grasinimus, apgaulę ar kitus įstatyme numatytus būdus taip pat numatyta baudžiamoji atsakomybė – galimos įvairios bausmės, tarp jų ir laisvės atėmimas iki 3 metų.

Lietuvos policija nurodo, kad prekyba žmonėmis Lietuvoje išlieka viena sudėtingiausių ir labiausiai latentiškų nusikalstamų veikų – realus jos mastas esą yra didesnis nei oficialiai nustatomas.

 

 

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