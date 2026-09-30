Sėkmės Dakaro jaunimo olimpinėse žaidynėse Lietuvos talentams linkėjo ir čempionai

Spalio 31 – lapkričio 13 d. Senegale vyksiančiose jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse dalyvaus 14 Lietuvos sportininkų.
Per palydėtuves atkleista, kad Lietuvos vėliavą atidarymo iškilmėse neš praėjusių metų Europos jaunimo olimpinių žaidynių dziudo imtynių čempionas, Europos jaunių čempionas Tajus Babaičenko.
Šiandien LTOK jauniesiems sportininkams sėkmės linkėjo ne tik Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas Paulius Baltokas, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūte, bet ir jaunimo olimpinių žaidynių čempionai Jonas Lekšas, Justinas Vazalis, Kristupas Žemaitis ir Rolandas Maščinskas.
„Olimpinės žaidynės yra olimpinės, nesvarbu, ar jaunimo, ar suaugusiųjų. Juk viskas nuo kažko prasideda. Tai ne pirmas, bet labai rimtas laiptelis jūsų sportininkų karjeroje. Prezidento vardu noriu palinkėti pirmiausia sportinių pasiekimų, bet taip pat ir įvertinti šią galimybę, kurią užsitarnavote savo rimtu ir stipriu darbu.
Liko mėnuo, liko paskutiniai 100 metrų. Reikia sudėlioti paskutinius taškus ant i, pasiruošti ten, kur, galbūt, dar nepasiruošta.
Bet svarbiausia yra tai, kas yra jums prie širdies – Lietuvos vėliava. Neabejoju, kad su ja būsite ir apie ją galvosite kiekvieną akimirką Dakare.
Lygiai taip pat norisi linkėti jums ją pamatyti užlipus ant aukščiausio pakylos laiptelio. O tiems, kam šiemet nepavyks apsidovanoti rezultatais, esu įsitikinęs, kad apsidovanosite neįkainojama patirtimi, kuri leis vėliau jus pamatyti ne tik jaunimo, bet ir suaugusiųjų olimpinėse žaidynėse. Su didžiausia pagarba jums – Prezidento sveikinimai ir linkėjimai: didžiausios sportinės ir asmeninės sėkmės“, – linkėjo Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas P. Baltokas.
LTOK prezidentė olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė pastebėjo: „Jūs turite galimybę, kurios neturėjome mes – jaunimo olimpinių žaidynių nebuvo. Dabar tai pirmas žingsnis jums – olimpinės žaidynės. Taip, jaunimo, bet tai didelė galimybė parodyti, ką galite.“
Pasak D. Gudzinevičiūtės, žaidynėse Dakare bus labai sunku – tiek arenose, tiek už jų ribų.
„Bet jei į sunkumus nekreipsite dėmesio, turite dar didesnę galimybę. Mes buvome užgrūdinti, buvo prastesnės sąlygos, bet turėjome didžiulį norą ir todėl būdavome geresni.
Dabar, jei koncentruositės ne į tai, kas yra blogai, kaip yra sunku, kaip karšta, kaip kas nors kanda, gal maistas netiko, tai įgysite pranašumą prieš kitus.
Taip pernai Europos jaunimo olimpiniame festivalyje Skopjėje padarė mūsų krepšininkai. Jie nekreipė dėmesio, kad buvo labai karšta ir labai sunku. Jie parodė, kad yra kietesni. Ir jums yra šansas parodyti, kad yra kietesni. Ten, kur bus galima išspręsti problemas, jus lydintys žmonės išspręs. Bet tikrai galės ne viską. Todėl jums reikia suprasti, jog tai yra didžiulis iššūkis ir iš anksto jam nusiteikti: aš neverkiu, nepergyvenu, o einu ir darau tai, ką moku geriausiai. Labai tikiuosi, kad kai jus čia sutiksime po žaidynių, mes pasakysime: „Jūs kieti. Jūs tokie kieti, kaip tie, kurie Skopjėje laimėjo medalius, parodė, ką gali, nes sąlygos buvo tikrai prastos.“ Žinokite, bus dar sunkiau. Bet ir jūs vyresni ir dar kietesni. Pasimatysime Dakare“, – kalbėjo LTOK prezidentė.
Lietuvos sportininkai iš viso trejose ankstesnėse vasaros jaunimo olimpinėse žaidynėse laimėjo 16 medalių (7 aukso, 3 sidabro, 6 bronzos). Tiesa, du nebuvo įtraukti į oficialią medalių lentelę, nes iškovoti porose su kitų šalių sportininkais.
Pirmuoju jaunimo olimpiniu čempionu iš Lietuvos 2010 m. Singapūre tapo irkluotojas Rolandas Maščinskas, laimėjęs vienviečių valčių lenktynes. Prisimindamas jaunimo olimpines žaidynes, sportininkas atskleidė: „Prezidentė kalbėjo apie karštį, kitus iššūkius. Kai aš startavau Singapūre, buvo 40 laipsnių karščio, drėgna tarsi šiltnamyje. Nieko nebijojome, nors Lietuvoje galimybės pasiruošti tokioms sąlygoms neturėjome.“
Anot tituluoto irkluotojo, laimėjimas jau yra tai, kad sportininkai pateko į jaunimo olimpines žaidynes.
2012 m. Londone R.Maščinskas paragavo ir didžiųjų olimpinių žaidynių skonio – kartu su Sauliumi Ritter irkluodami porinę dvivietę jie iškovojo šeštąją vietą.
„Mano pavyzdys gerai parodo, kad viskas yra įmanoma. Praėjus lygiai dvejiems metams po jaunimo žaidynių startavau Londone olimpinėse žaidynėse. Ir jaunimo žaidynių lygis tada buvo vos ne geresnis nei Londone. Atmosfera irgi puiki – dešimt balų.
Dabar taip pat po dvejų metų vyks olimpinės žaidynės. Manau, kad visi turite galimybę jose dalyvauti ir net laimėti.
Būdamas jūsų vietoje svajojau apie tikrąsias olimpines žaidynes. Nesakau, kad šios netikros. Ir jos buvo pirmosios. Ir tai buvo labai geras spyris, nes dar po metų tapau Europos čempionu, patekau į olimpines žaidynes, po metų tapau pasaulio vicečempionu. Visi tie titulai atėjo labai greitai po jaunimo olimpinių žaidynių. Jos – tarsi bumerangas, kuris gali greita sugrįžti. Viskas jūsų rankose.“
Renginio vedėjo Sauliaus Nalivaikos paklaustas, ką jam davė sportas tolesniame gyvenimo kelyje, baigus profesionalo karjerą, R.Maščinskas teigė: „Jei gali tapti olimpiniu čempionu ir pasaulio čempionu, gali tikrai daug.“
2014 m. Nandzingo jaunimo olimpinėse žaidynėse vaikinų krepšinio 3x3 varžybose triumfavusios Lietuvos rinktinės narys J.Lekšas, dabar gerai žinomas krepšinio komentatorius ir žurnalistas, neslėpė: „Daug metų į savo CV rašydavau, kad esu trijulių krepšinio jaunimo olimpinis čempionas“.
Kreipdamasis į Dakare startuosiančius sportininkus, J. Lekšas sakė: „Praėjo 12 metų. Šiandien važiuodami čia prisiminėme savo jaunimo olimpines žaidynes. Atrodo, taip neseniai viskas vyko. Svarbiausia, kai esi ten, turi mėgautis viskuo. Nes kiekvieną dieną vilki aprangą su trispalve. Tai yra didžiulis įvertinimas. Kaip sakė prezidentė, tai yra pradžia kelionės į didįjį sportą. Ne visi tapome profesionalais. Bet tas auksas, man atrodo, labai stipriai prisidėjo prie to, kad esu sporto komentatoriaus ir krepšinio žurnalisto kelyje.
Kiek teko kalbėti su sportininkais, buvusiais suaugusiųjų olimpinėse žaidynėse, jaunimo žaidynių kaimelio gyvenimas nelabai kuo skiriasi nuo didžiųjų olimpinių žaidynių. Šiuo metu jums tai yra nereali patirtis žengiant į profesionalų sportą. Žinau, jaudulys bus – dediesi trispalvę, atstovauji Lietuvai. Tai neišvengiame. Bet pasistenkite ir pasimėgauti kiekviena diena.“
Komandos draugui antrino ir šalies mėgėjų krepšinio rekordininku – Kauno krepšinio lygoje 167 taškus per rungtynes pelnęs – prieš dvejus metus tapęs J.Vazalis: „Dalyvavimas jaunimo olimpinėse žaidynėse yra didžiulė garbė. Kai dėvi trispalvę, per varžybas jauti spaudimą, nerimą. Bet jauti tėvų ir net visos Lietuvos palaikymą. Mėgaukitės viskuo. Gyvenimu kaimelyje, nes tai yra nepakartojama. Eikite, bendraukite su visais. Tai gera patirtis. Susipažinsite su kitais sportininkais. Sėkmės.“
Dabartinės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės narys K. Žemaitis prisiminė, kad per jaunimo žaidynių kovas buvo momentų, kai atrodė, kad komanda atsidūrė duobėje, iš kurios neįmanoma išlipti: „Bet viskas gali labai pasikeisti – per vieną metimą, vieną ataką. Rungtyse, kuriose dalyvausite, irgi taip gali būti. Sunkiausiais momentais nepasiduokite, nenuleiskite rankų, tikėkite iki pat pabaigos.“
Beje, auksine Nandzinge tapusios rinktinės, kurioje dar žaidė Martynas Sajus, narys J. Lekšas buvo Lietuvos komandos vėliavnešys žaidynių uždaryme. O po mėnesio vyksiančiame Dakaro žaidynių atidaryme vėliavą neš dziudo kovotojas T. Babaičenko. Jam trispalvę įteikė D. Gudzinevičiūtė.
Paklaustas, ką jam reiškia garbinga misija nešti Lietuvos vėliavą Dakaro jaunimo olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje, T.Babaičenko prisipažino: „Tai didelė atsakomybė nešti savo šalies vėliavą. Ačiū, kad mane išrinkote.“
Palydėtuvėse dalyvavo dar 11 iš 14 Dakare startuosiančių Lietuvos sporto talentų. Tai vaikinų krepšinio 3x3 rinktinė – Paulius Veliulis, Mantas Želvys, Emilis Alishan Adnan, Matas Rupšlaukis, boksininkė Miglė Griškonytė (svorio kategorija iki 60 kg), buriuotoja Milda Bržozovskytė (burlenčių „Bic Techno 293“ klasė), lengvaatlečiai Simona Šlapšinskaitė (400 m bėgimas), Justė Andrijauskaitė (5000 m ėjimas), Redas Šiuipys (šuolis į aukštį), plaukikai Emilija Pociūtė ir Domas Vilimas.
Į Senegalą taip pat keliaus šiuo metu užsienyje besitreniruojantys fechtuotojas Dominikas Juras (rapyra) ir pakrančių irkluotojas Justas Domarkas (paplūdimio sprintas). Jiems palydėtuvių dalyviai nusiuntė vaizdo linkėjimą.
Kreipdamasis į visus Dakare startuosiančius sportininkus, T. Babaičenko sakė: „Tikiuosi, kad visa Lietuvos komanda pasiruošusi Dakarui. Visi stengsis laimėti medalį. Ir jei turės noro, ištvermės, drausmės, viskas bus gerai.“
Prieš palydėtuves Dakaro žaidynėse dalyvausiantiems sportininkams LTOK buvo surengtas techninis seminaras, kuriame su Senegale laukiančiomis sąlygomis ir iššūkiais supažindino Lietuvos misijos Dakare vadovė, LTOK olimpinės direkcijos direktorė Agnė Vanagienė, rinktinės gydytojas Paulius Petraitis. LTOK komunikacijos vadovė Patricija Užienė pristatė bendravimo su žiniasklaida principus ir komunikacijos planus, kurie padės nušviesti šį sporto renginį.
Dakare vyksiančios žaidynės bus pirmas olimpinis renginys Afrikos žemyne. „Afrika svetingai priima, Dakaras švenčia“, – kviečia žaidynių šūkis. Jose tikimasi sulaukti 206 delegacijų ir apie 2700 sportininkų, kurie dalyvaus 25 sporto šakų varžybose: 3x3 krepšinio, irklavimo, badmintono, beisbolo-5, breiko, bokso, buriavimo, dviračių sporto (plento), fechtavimo, salės futbolo, sportinės gimnastikos, paplūdimio rankinio, paplūdimio imtynių, dziudo, lengvosios atletikos, plaukimo, regbio-7, riedlenčių sporto, stalo teniso, šaudymo iš lanko, tekvondo, teniso, triatlono, ušu ir žirgų sporto. Jaunieji atletai išsidalys 153 medalių komplektus. Užtikrinant lyčių lygybę, šiose žaidynėse vaikinų ir merginų dalyvaus lygiai per pusę ne tik skaičiuojant bendrai, bet ir imant kiekvieną sporto šaką bei rungtį atskirai. Taip pat pirmą kartą šių žaidynių istorijoje bus specialiai suburta pabėgėlių komanda.
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