Maslobojevas atskleidė, ką slėpė prieš kovas: „Žiaurus skausmas“

Apie šią operaciją S. Maslobojevas plačiau papasakojo savo „facebook“ paskyroje.
„Nuo vakar sulaukiu labai daug klausimų, kas nutiko mano kojai ir kokia operacija man buvo atlikta. Kad nereikėtų kiekvienam atsakinėti atskirai, atsakysiu viešai.
Problema prasidėjo gerokai anksčiau, tačiau visu stiprumu pasireiškė šių metų sausį, per kovą su Alexandru Burduja. Ilgus metus mano pėdą veikė didžiuliai krūviai: treniruotės basomis, nuolatiniai atsispyrimai, šuoliai ir smūgiai. Dėl pasikartojančių mikrotraumų išsivystė Freibergo liga, vadinama avaskuline nekroze. Sutrikus kraujotakai, antrojo padikaulio galvos dalis palaipsniui apmirė. Per sausio mėnesio kovą ši ilgai besiformavusi problema galutinai pasireiškė.
Nuo smūgio maždaug centimetro dydžio apmirusi kaulo ir sąnarinės kremzlės dalis visiškai atsiskyrė. Iškart po kovos gydytojai pasakė, kad reikalinga operacija. Tačiau jau buvau sutaręs kovoti su Ignu, o ši kova kaip tik būtų patekusi į reabilitacijos laikotarpį. Po jos taip pat turėjau nemažai suplanuotų renginių, stovyklų ir kitiems žmonėms duotų pažadų. Vėliau jau būtų reikėję pradėti ruoštis taip pat patvirtintai kovai su Dominyku. Po operacijos reabilitacija būtų trukusi mažiausiai du mėnesius, o galėjo užsitęsti ir gerokai ilgiau. Todėl būčiau rizikavęs neįvykdyti savo įsipareigojimų. Kartu su komanda priėmėme sprendimą operaciją atidėti iki šių kovų pabaigos.
Apie tikrąją situaciją žinojo vos keli žmonės. Nenorėjau viešai kalbėti apie savo būklę, nes į ringą einu kovoti, o ne iš anksto ieškoti pasiteisinimų.
Visą šį laiką treniravausi ir kovojau su visiškai atsiskyrusiu fragmentu sąnaryje. Kiekvienas stipresnis atsispyrimas, smūgis sukeldavo žiaurų skausmą. Dėl to pastarosiose kovose buvau mažiau judrus, negalėjau normaliai dirbti kojomis ir šokinėti taip, kaip esu įpratęs. Tačiau buvau davęs žodį ir savo įsipareigojimus įvykdžiau, nes kai duodu žodį, einu iki galo, net jeigu kiekvieną žingsnį tenka žengti per skausmą.
Vakar pagaliau buvo atlikta operacija. Jos metu paaiškėjo, kad situacija buvo dar sudėtingesnė, nei rodė MRT. Gydytojai rado uždegiminių procesų, pašalino maždaug centimetro dydžio atsiskyrusį negyvybingos kremzlės fragmentą, pažeistoje vietoje padarė mažas angas, kurios turėtų paskatinti audinių atsinaujinimą ir atliko chondroplastiką.
Dabar, kai kovos ir kiti įsipareigojimai įvykdyti, atėjo laikas pasirūpinti sveikata. Priekyje laukia gijimas, reabilitacija ir kojos stiprinimas.
O tada vėl pirmyn“,– rašė kovotojas.
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