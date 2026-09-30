Lietuvos karatė kovotojai sieks titulų Rygoje

Prestižinėse absoliučios svorio kategorijos varžybose Lietuvai atstovaus 11 sportininkų. Vyrų varžybose su Trispalve ant tatamio žengs Europos čempionatų prizininkai Laurynas Vaičikauskas ir Orestas Abazorius, Domantas Norkus bei Donatas Zeigis, o moterų – pasaulio ir Europos čempionė Brigita Gustaitytė, Europos čempionės Marija Sekunda ir Aneta Meškauskienė, Europos vicečempionė Justyna Vabalis, Paulė Lavrinovičiūtė, Rima Lisinskaitė bei Giedrė Senikaitė.
Moterų varžybų geriausių dalyvių aštuntukas pelnys kelialapius į Tokijuje vyksiantį pasaulio čempionatą.
Katos varžybų geriausieji pelnys po 2 kelialapius į planetos pirmenybes. Dėl jų Rygoje su gausiu būriu varžovų kovos Europos vicečempionas Tomas Zienius, Europos čempionato prizininkas Nikas Kvasys, Titas Česnauskas, Dominykas Riauba, Karolina Radžiūnaitė ir Rima Barusaitė.
16-mečių čempionatai yra labiausiai nenuspėjami, nes juose sportininkai įgyja pirmosios oficialių tarptautinių varžybų patirties. Vis dėlto Lietuvos rinktinėje bus keletas sportininkų, kurie prieš metus Klaipėdoje jau dalyvavo šios amžiaus grupės varžybose ir pelnė prizines vietas tarp vyresnių varžovų.
Rygoje Europos čempionių titulus gins Deimantė Pašakarnytė (iki 50 kg), Šarūnė Vaišnoraitė (50-55 kg), Jovita Miloš (55-60 kg) ir Melanija Šostak (virš 65 kg).
Jaunimo (iki 21 metų) amžiaus grupėje tą patį tikslą turės Miglė Sabaliauskaitė (virš 65 kg).
„Tiek sportininkai, tiek klubai, tiek federacija vasarą rimtai dirbo, vyko stovyklos, atrankos, buvo labai didelė konkurencija dėl vietų rinktinėje, – sakė Europos kiokušin karatė organizacijos (EKO) viceprezidentas, Lietuvos kiokušin karatė federacijos garbės prezidentas Romas Vitkauskas. – Viskas turi būti gerai. Konkurencija – didelė, niekas nestovi vietoje, o mes ginsime pirmą komandinę vietą. Kovos menuose reikia kalbėti tik apie pirmąsias vietas arba nekalbėti visai. Čia arba laimi, arba pralaimi. O kaip bus – matysime.“
Šis čempionatas karatė bendruomenei itin svarbus dėl galimybės pelnyti kelialapius į pasaulio čempionatą.
„Tikiu, kad mūsų sportininkams viskas pavyks ir turėsime papildomų vietų. Moterų absoliučioje kategorijoje čempionei reikės laimėt 5 kovas per dieną, svorio skirtumai tarp varžovių gali būti labai dideli, tad teks atlaikyti milžinišką krūvį. Laukia sunkios, nestandartinės varžybos, kuriose galime tikėtis daug netikėtumų, – kalbėjo R. Vitkauskas. – Mūsų pajėgiausi katos rungties meistrai sparčiai tobulėja ir taip pat gali pasiekti gerų rezultatų.“
EKO viceprezidentas pažymėjo, kad pilno kontakto karatė sparčiai populiarėja, o vienas iš to įrodymų – Europos čempionatą priimsiantys kaimynai latviai.
„Ten pilno kontakto karatė tikrai populiarus, latviai jau stabiliai iškovoja prizines vietas Europos čempionatuose, tad visiškai pelnytai gavo ir teisę surengti šias prestižines varžybas, – teigė R. Vitkauskas. – Reikia pažymėti, kad jaučiamas karatė aktyvumo padidėjimas Švedijoje, Ispanijoje, labai iškilo nauja mūsų sporte šalis Turkija. Tradiciškai stiprios lieka Kaukazo, Balkanų šalys. Europos čempionate dalyvaus kovotojai iš 24 šalių, visur yra didelė konkurencija, tad galime tik džiaugtis augančiu karatė populiarumu.“
Europos čempionatas vyks Rygos Dauguvos manieže. Spalio 3 dieną (šeštadienį) geriausius sportininkus aiškinsis jaunučių (iki 16 metų) varžybų dalyviai ir jaunimo (iki 21 metų) kategorijos katos rungties meistrai.
Spalio 4-ąją ant tatamio vyks visos suaugusiųjų varžybos ir jaunimo kumitė rungties turnyras.
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