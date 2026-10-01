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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Epso-G Invest“ įsigis 25 proc. „Leopard“ tankų gamyklos Kaune akcijų

2026-10-01 15:38 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-01 15:38
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Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) pradedant statyti apie 50 mln. eurų „Leopard 2A8“ tankų surinkimo ir remonto gamyklą, valstybės valdomos energetikos grupės „Epso-G“ įmonė „Epso-G Invest“ įsigis 25 proc. gamyklos užsakovės – įmonės „Lithuania Defense Services“ akcijų. 

Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžia. Aurimas Barkauskas / ELTA
GALERIJA (145)

Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) pradedant statyti apie 50 mln. eurų „Leopard 2A8“ tankų surinkimo ir remonto gamyklą, valstybės valdomos energetikos grupės „Epso-G“ įmonė „Epso-G Invest“ įsigis 25 proc. gamyklos užsakovės – įmonės „Lithuania Defense Services“ akcijų. 

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(145 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžia

Vokietijos gynybos pramonės įmonės „KNDS Deutschland“ ir „Rheinmetall Landsysteme“ bei „Epso-G Invest“ sutartį dėl „Lithuania Defense Services“ akcijų pirkimo-pardavimo pasirašė ketvirtadienį Karmėlavoje, Kauno rajone, kur oficialiai pradėtos gamyklos statybos. 

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„Šiandien su „KNDS Deutschland“ ir „Rheinmetall Landsysteme“ oficialiai pasirašėme akcininkų sutartį, kuria nustatėme bendrovės „Lithuania Defense Services“ akcininkų bendradarbiavimo principus ir susitarėme dėl būsimo akcijų įsigijimo“, – komentare BNS sakė „Epso-G Invest“ vadovas Tomas Varneckas. 

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Anot jo, pagal sutartį „Epso-G Invest“ priklausys 25,1 proc. „Lithuania Defense Services“, o „KNDS Deutschland” ir „Rheinmetall Landsysteme“ – po 37,45 procento. 

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Planuojama, kad sandoris bus užbaigtas per artimiausius šešis mėnesius. 

„Investuotojai turi patikslinti, ne visos detalės yra skelbiamos, bet valstybė natūraliai prisideda prie svarbių projektų, tokių kaip šis, ir tampa akcininke“, – Karmėlavoje žurnalistams sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.   

Pasak „Epso-G“, investicijos į gamyklą sieks apie 50 mln. eurų, iš jų 29 mln. eurų bus skirta jos projektavimui ir statybai. 

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BNS rugsėjo pradžioje rašė, kad bendrovei „Lithuania Defense Services“ Kauno LEZ pradedant statyti tankų gamyklą, dėl valstybės indėlio į projektą dar vyksta derybos.  

„Epso-G Invest“dar 2025 metų pabaigoje pasirašė memorandumą su Vokietijos koncernais, pagal kurį ji ketino įsigyti 25,1 proc. „Lithuania Defense Services“ akcijų, o konkrečias bendradarbiavimo sąlygas šalys ketino suderinti šiemet.

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Anksčiau „Lithuania Defense Services“ skelbė, kad pagal susitarimą vokiečiai kartu su „Epso-G“ planuoja investuoti investuos 50 mln. eurų į naujo karinės technikos aptarnavimo centro statybą, kur bus surenkami moderniausi „Leopard 2A8“ tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skelbiamame stambių investicinių projektų sąraše nurodoma, kad investicijos į „Leopard 2A8“ gamyklą turėtų siekti apie 42 mln. eurų.    

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BNS rašė, kad gamyklą už 29 mln. eurų projektuoja ir stato bendrovė „YIT Lietuva“. 13 tūkst. kv. metrų ploto gamykla taps viena svarbiausių Lietuvos gynybos pramonės infrastruktūros dalių. 

Gamyklos statybą numatoma baigti 2027 metų lapkritį, o pirmasis čia surinktas tankas iš gamyklos turėtų išriedėti 2028 metų pabaigoje. Įmonėje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. 

indeliai.lt

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