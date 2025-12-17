Roma Pakėnienė
Teismas: „Aviabaltika“ pastatus Kauno oro uoste turi nugriauti iki šių metų pabaigos
Teismui dar 2024 metais galutinai nutarus, kad Rusijos piliečio Jurijaus Borisovo anksčiau valdyta aviacijos technikos remonto įmonė „Aviabaltika“ dėl grėsmių nacionaliniam saugumui negali tęsti veiklos Kauno oro uoste, o pernai nurodžius jai iki šių metų birželio 9 dienos nugriauti pastatus, teismas dar daugiau nei pusmečiui atidėjo šio sprendimo vykdymą.
Teismas: Šarūnas Stepukonis „BaltCap“ įmonei turi atlyginti apie 6 mln. eurų žalą
Keliasdešimties milijonų eurų išvaistymu įtariamas buvęs „BaltCap“ fondo partneris Šarūnas Stepukonis vienai fondo įmonių „Moelta“ turi atlyginti mažiausiai 5,79 mln. eurų žalą, antradienį paskelbė teismas. Tai pirmas teismo sprendimas, kuriuo šiuo metu kalinamam Š. Stepukoniui priteista atlyginti jo padaryta žala.
Spalį bus atšauktos 5 Vilniaus savivaldybės valdomų įmonių valdybos
Pasikeitus Darbo kodeksui ir įpareigojus darbuotojus įtraukti į įmonių valdybas Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti penkių jos valdomų įmonių valdybas. Pokyčiai laukia įmonių „ID Vilnius“, Vilniaus vystymo kompanija (VVK), „Miesto gijos“, „Grinda“, „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) valdybų, BNS pranešė savivaldybės administracijos direktoriaus Adomas Bužinskas.
2026-08-26
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Dalis politikų siūlo 4 mėnesius keleivius vežti nemokamai, Vilniaus miesto valdžia nepritaria
Reaguodama į išaugusias naftos ir degalų kainas dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose Vilniaus tarybos socialdemokratų frakcija siūlo nuo rugsėjo iki šių metų pabaigos keleivius viešuoju transportu, įskaitant laivus, vežti nemokamai. Siūlymas įregistruotas šią savaitę. Tuo metu sostinės savivaldybė teigia neketinanti miesto gyventojų ir svečių vežti nemokamai.
2026-08-21
Daugiau kaip 0,5 mlrd. eurų vertės karinio miestelio statybos: įvardijo pagrindines įmones, kas statytų
Daugiau nei 0,5 mlrd. eurų vertės Kairių karinio miestelio vystytojo konkurse dalyvauja statybų įmonės „Eika group“, „Merko statyba“, „Devgru“ bei bendrovių „Fegda grupė“ ir „Conresta group“ įkurta įmonė „CF Kairiai“, BNS pranešė šaltiniai.
2026-08-19
Milijardinėje byloje prieš „Belaruskalij“ Lietuva vėl klos pinigus: advokatams – dar 633 tūkst. eurų
Finansų ministerija Vyriausybei siūlo skirti dar daugiau 633 tūkst. eurų Lietuvos ginčams tarptautiniuose arbitražuose su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“ bei Igorio Udovickio netiesiogiai kontroliuojama Šveicarijos bendrove „Hasenberg“. Pinigai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų būtų skirti advokatų išlaidoms padengti. Pasak Vyriausybės nutarimo projekto, rengiant 2026–2028 metų biudžetą lėšų tam nebuvo suplanuota, nes nebuvo žinomas jų poreikis.
2026-08-17
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Vytautas Bitinas tapo Registrų centro vadovu
Buvęs valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas Registrų centro vadovu, BNS pranešė ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja Dalia Vencevičienė. Pasak jos, ministras Edvinas Grikšas pasirašė tai numatantį įsakymą, o pareigas V. Bitinas pradės eiti rugsėjo 10 dieną. BNS liepą remdamasis šaltiniais rašė, kad V. Bitinas laimėjo Registrų centro vadovo konkursą.
2026-08-14
Apeliacinis teismas pradeda nagrinėti Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko bylą
Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį pradeda iš esmės nagrinėti žlugusio banko „Snoras“ buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį turėtų būti atvežtas ir gegužės pabaigoje į Lietuvą iš Prancūzijos atgabentas V. Antonovas, BNS patvirtino teismo atstovė Venta Valčackienė. „Šiuo metu manoma, kad nurodytas asmuo (V. Antonovas – BNS) teismo posėdyje turėtų dalyvauti.
Kriminalai 2026-06-29
LVAT: „BMZ-Baltija“ negali mokėti dividendų akcininkams, tarp jų – Lietuvos įmonei
Į sankcionuojamų įmonių sąrašą įtraukta ir iš esmės nebeveikianti Baltarusijos metalurgijos kompanijos kontroliuojama Šiaulių metalo gaminių tiekėja „BMZ-Baltija“ negali išmokėti 1,26 mln. eurų dividendų akcininkams už 2022 metus, įskaitant ir nesankcionuojamą Lietuvos įmonę, galutinai nutarė teismas.
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„Binance“ pasitraukia iš Lietuvos: veiklą uždaryti paskirtas Elčinas Mamedovas
Lietuvoje nuo 2020 metų veikęs vienas didžiausių mokesčių mokėtojų – didelis kriptovaliutų rinkos žaidėjas, pasaulinės kriptovaliutų biržos „Binance“ padalinys „Bifinity“ traukiasi iš šalies – jame liko tik vienas darbuotojas – įmonės uždarymui paskirtas vadovauti jos valdybos narys Lietuvos pilietis Elčinas Mamedovas. E. Mamedovas motyvuodamas įgaliojimų trūkumu BNS nekomentavo „Binance“ pasitraukimo iš Lietuvos priežasčių, tačiau sakė paskirtas jos veiklos uždarymui.
Aktualijos 2026-06-11
Teismas atvėrė kelią Vilniaus autobusų konkursui: latviams nepavyko jo sustabdyti
Didelės apimties Vilniaus valdžios paskelbtame keleivių vežimo autobusais konkurse dalyvaujančioms Latvijos įmonėms – Liepojos autobusų parkui (LAP, Liepajas autobusu parks) ir bendrovei „NordBus“ – aukštesnės instancijos teisme nepavyko laikinai sustabdyti konkurso, uždraudžiant savivaldybei pasirašyti sutartis trijose iš keturių konkurso dalių. Tai reiškia, kad daugiau nei prieš metus paskelbtas ir kelis kartus laikinai stabdytas konkursas vėl gali būti atnaujintas.
Linas Baužys palieka Vilniaus „Judu“ valdybą: paaiškino sprendimą
Vilniaus savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (prekės ženklas „Judu“) valdybos pirmininkas, Ignalinos atominės elektrinės (IAE, prekės ženklas „Altra“) vadovas Linas Baužys pasitraukė iš Vilniaus įmonės valdybos. L. Baužys BNS sako, kad jo sprendimas pasitraukti iš „Judu“ valdybos susijęs „išskirtinai“ su profesinių prioritetų perskirstymu.
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Vilniaus valdžia kreipėsi į teismą dėl Maskvos namų pastato nurašymo teisėtumo
Likviduojamos viešosios įstaigos „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, valdančios vadinamusMaskvos namus Vilniuje, kreditoriams nusprendus nurašyti pastatą ir jį perduoti Vilniui, sostinės valdžia abejoja, ar toks sprendimas galėjo būti priimtas, ir kreipėsi į teismą. Kaip BNS teigė savivaldybė, ieškinys teismui pateiktas kilus teisinėms abejonėms, ar kreditoriai galėjo nurašyti Maskvos namus.
Aktualijos 2026-06-04
Komitetas: Seimo, Vyriausybės nariams, jų įmonėms turi būti ribojama prieiga prie ILTE paskolų
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) mano, kad prieiga prie nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų turėtų būti ribojama parlamentarams, Ministrų kabineto nariams, viceministrams, kancleriams ir daliai kitų politiškai pažeidžiamų asmenų bei jų šeimų nariams, taip pat įmonėms, kuriose jie yra naudos gavėjai.
Matijošaičio iš dalies valdoma„VG Holding“ pernai akcininkams išmokėjo 15 mln. eurų dividendų
Kauno mero Visvaldo Matijošaičio ir jo verslo partnerio Liudo Skieraus valdoma krabų lazdelių bei žuvies produktų gamybos ir prekybos, transportavimo bei kitų veiklų grupė „VG Holding“, pernai uždirbo 86,16 mln. eurų grynojo pelno – 6,3 karto daugiau nei užpernai. 2024-aisiais uždirbusi 13,75 mln. eurų grynojo pelno pernai bendrovė išmokėjo 15 mln. eurų dividendų, rodo nekonsoliduota įmonės ataskaita, pateikta Registrų centrui.
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Strateginį Lietuvos energetikos projektą vejasi 12 mln. eurų Vokietijos „Siemens Energy“ pretenzijos
Vokietijos koncernas „Siemens Energy“ pateikė daugiau nei 12 mln. eurų pretenziją valstybės valdomos grupės „Epso-G“ energetikos infrastruktūros bendrovei „Tetas“ – ji buvo vokiečių subrangovė ypatingos strateginės svarbos Lietuvos projekte – įrengiant elektros tinklų sinchronizavimui su Vakarais būtinus kompensatorius trijose pastotėse. Įmonės bando ginčą spręsti taikiai – neteisminės mediacijos būdu.
Taminskas apie vadovų atleidimus: nereikia kelti panikos
Susisiekimo ministras Juras Taminskas, kuriam vadovaujant nesulaukus kadencijos pabaigos buvo atleisti arba pasitraukė keturi ministerijos valdomų įmonių vadovai, sako turėjęs rimtų priekaištų Lietuvos oro uostų vadovui ir valdybai, taip pat „Lietuvos geležinkelių“ grupės vadovui.
Teismas atvertė „BaltCap“ bylą dėl 5 mln. eurų žalos
Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT) prieš daugiau nei metus paskelbus, kad investicijų bendrovės „BaltCap“ įmonių ieškinys Airijos finansų maklerio įmonei „Interactive Brokers Ireland“ (buvusi Vengrijos „Interactive Brokers Central Europe“) dėl 5 mln. eurų žalos atlyginimo gali būti nagrinėjamas Lietuvoje, Vilniaus apygardos teismas pirmadienį atvertė bylą. Teismo atstovė Lina Nemeikaitė BNS patvirtino, kad teismas bylą pradėjo nagrinėti iš esmės.
Kriminalai 2026-05-04
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„Achemos grupė“ po trejų metų pertraukos skirs 15 mln. eurų dividendų akcininkams
Viena didžiausių Lietuvoje verslo grupių „Achemos grupė“ po trejų metų pertraukos vėl mokės dividendus – akcininkai ketvirtadienį nutarė išmokėti dalį pelno už 2025 metus, BNS pranešė keli šaltiniai. Pasak jų, bus išmokėta 15 mln. eurų dividendų. Tuo metu didžiausia grupės įmonė – pernai pelningai dirbusi Jonavos azoto trąšų gamykla „Achema“ dividendų šiemet nemokės – įmonės akcininkai tokį sprendimą priėmė šią savaitę.
2026-04-23
Arūno Pukelio įkurta įmonė nusipirko Lukšių pieninę
Tauragės verslininko Arūno Pukelio, praeityje sieto su nusikalstamu pasauliu ir vadinto Šviniumi, pernai įsteigta Marijampolės įmonė „Dairy nova“ praėjusią savaitę įsigijo anksčiau Marijampolės pieno konservų (MPK) valdytą restruktūrizuojamą Lukšių pieninę. Ją pardavė pernai rugsėjį pieninę įsigijusi Vilniaus kompiuterių priežiūros bendrovė „We in Tomorrow“. Sandoris baigtas balandžio 13 dieną, o Registrų centre įregistruotas balandžio 16-ąją, rodo centro duomenys.
2026-04-20
Lietuviai pradėjo šluoti šiuos automobilius: viskas dėl degalų kainų?
Lietuvoje gausėjant elektromobilių, rinkos dalyviai augantį susidomėjimą jais sieja ne tik su smarkiai pakilusiomis degalų kainomis, bet ir finansiniu patrauklumu, be to, juos aktyviai perka ir viešasis sektorius. Lietuvos energetikos agentūra (LEA) skaičiuoja, kad elektromobilių skaičius šalyje artėja prie 50 tūkst., o pirmąjį metų ketvirtį kas penkta įsigyta mašina buvo varoma elektra.
2026-04-12
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Lubienė patvirtino: „Achemos grupės“ įmonė apsisprendė dėl „Klasco“ pardavimo
Vienos didžiausių Lietuvos verslo grupių „Achemos grupė“ smulkiajam akcininku Arūnui Laurinaičiui vasarį atsiėmus ieškinį prieš pagrindinę grupės akcininkę taip atveriant kelią jai parduoti valdomą paketą, Lyda Lubienė sako, kad teisminis procesas dar nebaigtas, todėl ji nekomentuoja, ar pradėtas 54 proc. grupės akcijų paketo ar atskirų koncerno įmonių pardavimo procesas kitiems investuotojams.
Aktualijos 2026-04-07
„Achemos“ vadovė apie trąšų brangimą: pasiuntė žinią ūkininkams
Dėl karo Artimuosiuose Rytuose pakilus energijos išteklių ir trąšų kainoms didžiausios dujų vartotojos šalyje – Jonavos azoto trąšų gamyklos „Achema“ vadovė sako, kad pabrangusios trąšos didesnę įtaką ūkininkams padarys kitą sezoną. Anot Audronės Kuskytės, didžioji dalis ūkininkų jau yra pasirūpinę trąšomis šiam sezonui. „Dabar yra sezonas ir didžioji dalis ūkininkų yra pasiruošę ir jau išvažiavę į laukus, ir jau pirmas tręšimas netgi prasidėjęs.
2026-04-02
Teismuose dar 1 neviešas „Inter RAO Lietuvos“ ginčas su FNTT
Pirmos instancijos teismas turės iš naujo nagrinėti Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos sankcionuotos buvusios elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ ginčą su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) dėl bendrovės įtraukimo į sankcionuojamųjų sąrašą keturis 2022 metų mėnesius.
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Siūlo, kaip sumažinti sąskaitas už šildymą: įvardijo, kokie sprendimai reikalingi
Kauniečiams už itin šalto sausio centralizuotą šildymą mokant brangiausiai tarp penkių didžiausių Lietuvos miestų, opoziciniai vietos konservatoriai tikina, kad mieste reikia spręsti nerenovuojamų daugiabučių problemą. „Situacija Kaune nėra džiuginanti – iš 4311 daugiabučių tik 328 yra renovuoti, kas sudaro tik 7,6 proc.
Aktualijos 2026-02-18
Dėl „Rail Baltica“ – spaudimas iš Briuselio 1 Baltijos šaliai
Europos Komisija (EK) spaudžia Latviją spartinti europinės geležinkelio vėžės projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, teigia valstybės valdomos „Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) infrastruktūros valdymo įmonės „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas. Pasak jo, Latviją teko spausti ir anksčiau įgyvendinant bendrus strateginius projektus. „Estai juda taip pat sparčiai, kaip ir mes, o su latviais klasikinė gaunasi situacija megaprojektuose.
Paaiškėjo, kada Lietuvos apeliacinis teismas imsis „Snoro“ savininkų bylos
Lietuvos apeliacinis teismas šių metų balandį pradės nagrinėti Lietuvoje kalėjimo bausme nubaustų buvusių žlugusio „Snoro“ banko savininkų – Prancūzijoje sulaikyto ir perduoti Lietuvai prašomo Vladimiro Antonovo bei Rusijoje, tikėtina, besislapstančio Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Tai BNS patvirtino teismo atstovė Venta Valčackienė – anot jos, pirmasis teismo posėdis numatytas balandžio 15 dieną.
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Baltarusijoje įstrigusių Lietuvos vilkikų skaičius kelia sumaištį: vežėjai skaičiuoja nuostolius
Lietuvai bandant išsiaiškinti Minsko sulaikytų Lietuvos vilkikų ir puspriekabių problemos mastą, institucijos ir vežėjai toliau pateikia skirtingus skaičius – nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių. Be to, artėjant galimam įstrigusių transporto priemonių konfiskavimui, vežėjai skaičiuoja nuostolius, baiminasi bankrotų ir rengia ieškinį Vyriausybei.
2026-01-15
Žada daugiau pinigų už žemes ir moralinę žalą: Kapčiamiesčio gyventojams – naujausia žinia
Krašto apsaugos ministerijai (KAM) Kapčiamiestyje, Lazdijų rajone, planuojant karinį poligoną, į kurio teritoriją patenka 90 sodybų, iš kurių 13 turės būti išpirkta, ir apie 500 hektarų privačių savininkų miško, ministerijos atstovas teigia, kad ieškoma būdų, kaip jų savininkams pasiūlyti didesnę nei rinkos kainą apmokant ir moralinę žalą. „Tikrai tai (rinkos kaina – BNS) nebus galutinė kaina.
Aktualijos 2026-01-15
Vokietijos bendrovė Lietuvoje planuoja statyti 4 tūkstančių būstų kvartalą vokiečių kariams
Vokietijos gynybos, logistikos ir infrastruktūros sprendimų bendrovė „Feps“ Lietuvoje ketina statyti apie 4 tūkst. būstų kvartalą „German Village“, skirtą Lietuvoje dislokuojamiems Vokietijos kariams. Kaip BNS teigė „Feps Lietuvos“ vadovaujantis partneris Rachidas Aichis, sprendimas dėl tikslios projekto vietos dar nėra priimtas – didžiausią dėmesį įmonė skiria vietovei tarp Vilniaus ir Rūdninkų, taip pat teritorijoms aplink Ruklą Jonavos rajone. „Projektas yra planavimo stadijoje.
Aktualijos 2026-01-14
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Apžvalga: svarbiausi Lietuvos, verslo ir nekilnojamojo turto projektai 2026-aisiais
Prasidėjus naujiems 2026 metams, BNS pristato svarbiausius Lietuvoje įgyvendinamus strateginius Vyriausybės, Vilniaus savivaldybės, valstybinių ir privačių įmonių verslo bei nekilnojamojo turto plėtros projektus bei tarptautinius teismų procesus šiais metais.
Jau netrukus bus pasirašyta sutartis dėl Vilniaus geležinkelio stoties pertvarkos
Valstybės valdoma „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė netrukus ketina pasirašyti apie 8,8 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su Didžiosios Britanijos architektų kompanija „Zaha Hadid Architects“ dėl dalies Vilniaus stoties rajono konversijos projekto „Vilnius Connect“ – geležinkelio stoties pertvarkos – projektavimo. Kaip BNS nurodė LTG atstovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė, LTG valdyba bei Susisiekimo ministerija pernai gruodžio viduryje pritarė sutarties pasirašymui.
Kripto turto licencijos Lietuvoje: nuo sausio galės veikti tik trys įmonės, dar šešios laukia sprendimo
Lietuvos bankas (LB) šiemet išdavė veiklos licencijas trims kripto turto įmonėms, tačiau ateityje jų gali būti ir daugiau, sako LB Teisės ir licencijavimo departamento direktorius Arūnas Raišutis. Anot jo, centrinis bankas nagrinėja dar šešias paraiškas, o iš viso yra sulaukęs daugiau nei 100 prašymų iš beveik 60 įmonių. „Kai kurios iš jų kreipėsi po kelis kartus.
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Apžvalga: svarbiausi 2025 metų Lietuvos ekonomikos ir verslo įvykiai
Naujienų agentūra BNS pateikia svarbiausius, jos požiūriu, 2025 metų Lietuvos ekonomikos ir verslo įvykius. Sausis 1 d. Minimali mėnesio alga padidėjo 12 proc. (114 eurų) iki 1038 eurų (iki mokesčių), vidutinė senatvės pensija – apie 12 proc. (73 eurais) iki 673 eurų. Pelno mokestis padidėjo 1 procentiniu punktu iki 16 proc. Visuomeninis elektros tarifas išaugo maždaug 4 proc., gamtinės dujos didesniems buitiniams vartotojams pabrango 17-18 proc.
Finansų ministerija siūlo ILTE banko kapitalą didinti 412 mln. eurų iki 2028 metų
Finansų ministerija siūlo per kelerius metus padidinti nacionalinio plėtros banko ILTE įstatinį kapitalą dar 412 mln. eurų, kad 2028-ųjų pabaigoje jis siektų 765,44 mln. eurų. 300 mln. eurų būtų skirta iš 2026–2028 metų valstybės biudžeto – po 100 mln. eurų kasmet, o dar 112 mln.
Pabrangusios kelionės lietuvių nestabdo: per Kalėdas traukia į Egiptą ar Dubajų
Nepaisant maždaug 10–15 proc. šiemet augusių kelionių į užsienį kainų, lietuviai žiemos šventes vis dažniau planuoja praleisti svetur – daugiausiai jie renkasi Egiptą, bet populiarėja kelionės į Jungtinius Arabų Emyratus, sako turizmo verslininkai. „Kelionių tendencijos išlieka panašios, populiariausia kryptis – Egiptas. Daugiausiai keliautojų renkasi tokį kalėdinį pasišildymą, geriausiai atitinkantį kainos ir kokybės santykį.
Aktualijos 2025-12-26
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Dėl Šarūno Stepukonio – naujausia žinia
Penktadienį baigiantis eiliniam intensyvios priežiūros terminui dešimčių milijonų eurų pasisavinimu įtariamam buvusiam „BaltCap“ fondo partneriui Šarūnui Stepukoniui kardomoji priemonė jam švelninama – nuo šiol jis turės nuolat registruotis policijoje. Teismo paskirta intensyvi priežiūra jam baigia galioti penktadienį, gruodžio 19 dieną.
Kriminalai 2025-12-19
Andrius Palionis apie korupciją Augalininkystės tarnyboje: turėjome įtarimų
Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovui ir dar 12-ai įtariamųjų pareiškus įtarimus dėl galimų korupcinių nusikaltimų, žemės ūkio ministras Andrius Palionis sako, kad įtarimų dėl to buvo dar praėjusį pavasarį, tačiau naujausia žinia – šokiruojanti.
Aktualijos 2025-12-17