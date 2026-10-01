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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvoje oficialiai pradėta statyti „Leopard“ tankų surinkimo ir remonto gamykla

2026-10-01 13:56 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-01 13:56
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 Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) ketvirtadienį oficialiai pradėta statyti „Leopard 2A8“ tankų surinkimo ir remonto gamykla.

Kauno rajone oficialiai pradėta statyti „Leopard“ tankų surinkimo ir remonto gamykla (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
GALERIJA (11)

 Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) ketvirtadienį oficialiai pradėta statyti „Leopard 2A8“ tankų surinkimo ir remonto gamykla.

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„Tuo metu, kai Europoje aktyviai diskutuojama apie saugumą, gynybą ir karinių pajėgumų stiprinimą, Lietuva rodo kryptį, visa tai prasideda nuo rimtų mūsų pačių investicijų“, – Karmėlavoje, Kauno rajone, surengtoje ceremonijoje tardamas sveikinimo žodį kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda.

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Kauno rajone oficialiai pradėta statyti „Leopard“ tankų surinkimo ir remonto gamykla

Kreipdamasis anglų kalba, jis išreiškė pasididžiavimą, kad „moderniausi kovos tankai“ bus gaminami Kauno LEZ, džiaugėsi, jog gamykla sustiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos.

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„Esu įsitikinęs, kad Lietuva, turėdama moderniausias paslaugas ir sudarydama partneriams geriausias sąlygas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai, prisidės prie gynybos pramonės pajėgumų didinimo“, – sakė šalies vadovas.

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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad pradedama statyti gamykla yra ne tik verslo bendradarbiavimo, bet ir „ilgametės partnerystės“ tarp Lietuvos ir Vokietijos rezultatas.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kauno rajone oficialiai pradėta statyti „Leopard“ tankų surinkimo ir remonto gamykla

„Oro, jūros ir sausumos pajėgumai papildo vieni kitus. Sausumos pajėgos išlieka viena esminių mūsų gynybos dalių. Šarvuota sausumos technika yra nepamainoma Rusijos atgrasymo dalis“, – sakė R. Kaunas.

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Ceremonijoje pasirašytas laiškas ateities kartoms, kuris įdėtas į simbolinę kapsulę. Jame gamykla įvardijama ne tik kaip pramonės objektas, bet ir kaip ilgalaikis įsipareigojimas stiprinti Lietuvos bei viso regiono saugumą, išreiškiant viltį, kad ateities kartos gyvens tvarios taikos ir pažangos laikotarpiu.

Laišką pasirašė prezidentas G. Nausėda, krašto apsaugos ministras R. Kaunas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, energetikos ministras Lukas Savickas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius.

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Taip pat – „Lithuania Defense Services“ generalinis direktorius Sebastian Dietz (Sebastianas Ditsas), valdybos pirmininkas Markus Franz Schmidt (Markusas Fransas Šmitas), valdybos nariai Eduardo-Jansen Veen Martinez (Eduardo-Jansenas fon Martinesas) ir Vilius Semeška bei rangovo „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.

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Renginyje pasirašyta ir „Lithuania Defense Services“ akcijų perleidimo sutartis, pagal kurią „KNDS Deutschland“ ir „Rheinmetall Landsysteme“ dalį akcijų perleis valstybės valdomai „EPSO-G Invest“.

BNS rašė, kad 13 tūkst. kv. m ploto gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi „Leopard 2A8“ tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika.

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Liepą pranešta, kad gamyklą Vokietijos gynybos pramonės įmonių „KNDS Deutschland“ ir „Rheinmetall Landsysteme“ valdomos įmonės „Lithuania Defense Services“ užsakymu Kauno LEZ statys bendrovė „YIT Lietuva“, statybų vertė – 29 mln. eurų.

„YIT Lietuva“ atsakinga už gamyklos projektavimą ir statybą. Statybos darbus planuojama baigti 2027 metų lapkritį. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje.

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Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų – apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Teritorijoje taip pat bus įrengta daugiau kaip 120 automobilių stovėjimo vietų.

Už gamyklos statybų valdymą ir priežiūrą atsakinga inžinerijos ir architektūros įmonė „Sweco Lietuva“.

BNS pernai gruodį skelbė, kad „Lithuania Defense Services“ į gamyklą planuoja investuoti apie 50 mln. eurų.

indeliai.lt

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