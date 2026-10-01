Kauno prasideda „Leopard 2A8“ tankų gamyklos statybų pradžia

13 tūkst. kvadratinių metrų ploto gamykla taps viena svarbiausių Lietuvos gynybos pramonės infrastruktūros dalių – čia ateityje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi „Leopard 2A8“ tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika.
Dalyvaus šalies vadovas ir ministrai
Renginyje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, „Rheinmetall Landsysteme“ atstovai ir kiti svečiai.
Kaip skelbė ELTA, liepą bendrovė „YIT Lietuva“ pasirašė beveik 29 mln. eurų sutartį su bendrove „Lithuania Defence Services“ dėl šios gamyklos statybų Kauno LEZ.
Projektas bus įgyvendinamas pagal „Design-Build“ modelį – „YIT Lietuva“ atliks projektavimo ir statybos darbus.
Beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbinės paskirties statiniai.
Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų – apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 m. pabaigoje.
Gamyklos statybas planuojama baigti 2027 metų lapkritį.
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