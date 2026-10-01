Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno prasideda „Leopard 2A8“ tankų gamyklos statybų pradžia

2026-10-01 06:42 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 06:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienį Kauno laisvojoje ekonomikos zonoje (LEZ) bus oficialiai paminėta „Leopard 2A8“ tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžia.

„Leopard“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Ketvirtadienį Kauno laisvojoje ekonomikos zonoje (LEZ) bus oficialiai paminėta „Leopard 2A8“ tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžia.

REKLAMA
3

13 tūkst. kvadratinių metrų ploto gamykla taps viena svarbiausių Lietuvos gynybos pramonės infrastruktūros dalių – čia ateityje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi „Leopard 2A8“ tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Dalyvaus šalies vadovas ir ministrai

Renginyje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, „Rheinmetall Landsysteme“ atstovai ir kiti svečiai.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė ELTA, liepą bendrovė „YIT Lietuva“ pasirašė beveik 29 mln. eurų sutartį su bendrove „Lithuania Defence Services“ dėl šios gamyklos statybų Kauno LEZ.

REKLAMA

Projektas bus įgyvendinamas pagal „Design-Build“ modelį – „YIT Lietuva“ atliks projektavimo ir statybos darbus. 

Beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbinės paskirties statiniai.

Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų – apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Numatoma, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 m. pabaigoje.

Gamyklos statybas planuojama baigti 2027 metų lapkritį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų