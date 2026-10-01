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Nausėda susitikime su EK atstove: Europa turi spartinti investicijas į žmonių įgūdžius ir DI

2026-10-01 13:37 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 13:37
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Europa turi spartinti investicijas į žmonių įgūdžius ir dirbtinį intelektą (DI) – svarbu numatyti pakankamą finansavimą darbuotojų įgūdžiams, DI tyrimams ir infrastruktūrai bei technologijų diegimui versle ir viešajame sektoriuje.

Gitanas Nausėda | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Europa turi spartinti investicijas į žmonių įgūdžius ir dirbtinį intelektą (DI) – svarbu numatyti pakankamą finansavimą darbuotojų įgūdžiams, DI tyrimams ir infrastruktūrai bei technologijų diegimui versle ir viešajame sektoriuje.

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Taip jis kalbėjo ketvirtadienį susitikime su EK pirmininkės vykdomąja pavaduotoja Roxana Minzatu (Roksana Minzatu), pranešė Prezidentūra.

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G. Nausėda pažymėjo Lietuvos indėlį siekiant atsakingo DI diegimo ir įgyvendinimo – šalies prisidėjimą prie Vilniaus konvencijos, kuri yra pirmoji pasaulyje teisiškai privaloma tarptautinė sutartis dėl DI.

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Kaip rašė BNS, 2024 metais Vilniuje pasirašyta Europos Tarybos pagrindų konvencija dėl dirbtinio intelekto ir žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės sutartis. Šiuo metu sutartį yra pasirašiusios 20 šalių ir ES.

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Šalies vadovas taip pat akcentavo būtinybę stiprinti mokinių ir mokytojų DI bei informacinį raštingumą, pabrėžė būtinybę paspartinti derybas dėl naujosios ES Daugiametės finansinės programos (DFP).

Susitikime daugiausia dėmesio skirta darbo rinkai ir švietimui, DI, Europos konkurencingumui, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metais prioritetams.

indeliai.lt

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