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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas apie „Leopard“ gamyklos statybas: „Lietuva rodo kryptį“

2026-10-01 13:33 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 13:33
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Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) ketvirtadienį pradedant beveik 29 mln. eurų vertės vokiškų „Leopard 2A8“ tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybas, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad savo „rimtomis“ investicijomis į gynybą Lietuva rodo kryptį visai Europai ir NATO.

Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
GALERIJA (4)

Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) ketvirtadienį pradedant beveik 29 mln. eurų vertės vokiškų „Leopard 2A8“ tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybas, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad savo „rimtomis“ investicijomis į gynybą Lietuva rodo kryptį visai Europai ir NATO.

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„Tuo metu, kai Europoje aktyviai diskutuojama apie saugumą, gynybą ir karinių pajėgumų stiprinimą, Lietuva rodo kryptį. Visa tai prasideda nuo rimtų mūsų pačių investicijų – gynybai skiriama daugiau nei 5 proc. bendrojo vidaus produkto. Lietuva šiuo metu užima pirmąją vietą tarp visų NATO sąjungininkų ir ES narių pagal šį rodiklį“, – Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) ketvirtadienį sakė G. Nausėda.

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„Greitai Lietuva priims ne tik vokiečių karius (Vokietijos brigadą – ELTA), (…) bet ir suteiks remonto pajėgumus sunkiajai vokiečių ir mūsų pačių ginkluotei. (…) Pasidžiaukime dar viena Europos bendradarbiavimo pergale“, – ragino G. Nausėda.

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FOTOGALERIJA. Nausėda prakalbo apie pavojingą įvykį – jam skubiai prireikė medikų: papasakojo, kas nutiko

Statybas planuojama baigti kitų metų lapkritį

Anot jo, šalis taip pat skatina gynybos pramonės sektoriaus plėtrą, kurdama vadinamąjį „žaliąjį koridorių“ užsienio investicijoms.

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Šalies vadovas pažymėjo „besididžiuojantis“, kad tankų surinkimo gamykla bus statoma Kauno LEZ, tikino, kad ši gamykla padidinti šalies ir Europos gynybos pramonės pajėgumus.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas akcentavo, jog Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės sektoriaus pajamos išaugo daugiau nei 50 proc.

„Esame stiprūs, turime gynybos ir saugumo pajėgumus ir galime dirbti kartu, kad sustiprintume atsparumą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje“, – ceremonijoje sakė ministras.

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Statybas planuojama baigti kitų metų lapkritį, o pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos turėtų išriedėti 2028 m. pabaigoje.

13 tūkst. kv. metrų ploto gamykla bus statoma beveik 10 hektarų teritorijoje, joje bus sukurta iki 100 darbo vietų – apie 70 gamybos specialistams ir 30 administracijos darbuotojų.

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FOTOGALERIJA. Kauno rajone oficialiai pradėta statyti „Leopard“ tankų surinkimo ir remonto gamykla

Schmidtas: Lietuva galėtų tapti „Leopard 2A“ tankų eksporto šalimi

Gamyklą bendrovės „Lithuania Defense Services“ (LDS) užsakymu projektuoja ir stato bendrovė „YIT Lietuva“. LDS valdo Vokietijos gynybos pramonės bendrovės „KNDS Deutschland“ ir „Rheinmetall Landsysteme“.

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LDS valdybos pirmininkas Markusas Schmidtas teigė, kad Kaune kuriami „Leopard 2A8“ tankų surinkimo ir sunkiosios karinės technikos aptarnavimo pajėgumai ateityje Lietuvai galėtų atverti galimybes tapti viena iš „Leopard 2A“ tankų eksporto šalių.

„Tai vieta, iš kurios artimiausioje ateityje išriedės Lietuvos kariuomenės „Leopard 2A“ tankai. Kartu tai vieta, iš kurios Lietuva turės unikalią galimybę ateityje tapti potencialia „Leopard 2A“ eksporto šalimi“, – ketvirtadienio ceremonijoje sakė M. Schmidtas.

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Vis dėlto, anot jo, norint tokią galimybę realizuoti, reikėtų ne tik Lietuvos institucijų, bet ir kitų Baltijos šalių įsitraukimo.

„Tam ateityje reikės Lietuvos vadovų pastangų ir teigiamos įtakos Baltijos kaimynėms – Latvijai ir Estijai. Taip pat, žinoma, reikės visų mūsų pastangų“, – kalbėjo LDS valdybos pirmininkas.

„Mūsų tikslas aiškus – užtikrinti, kad Lietuva, Europa ir NATO būtų ne tik pajėgios atgrasyti, bet ir pasirengusios gintis bei, jei reikės, kovoti už mūsų laisvę ir nepriklausomybę“, – pabrėžė jis.

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Ceremonijos metu ketvirtadienį taip pat pasirašyta sutartis, pagal kurią dalis LDS akcijų bus perleista Lietuvos valstybės valdomai „EPSO-G Invest“. 

Anot M. Schmidto, tai sudarys sąlygas Lietuvoje teikti sunkiosios karinės technikos modernizavimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugas. 

Jis taip pat akcentavo, kad įmonė Lietuvoje jau yra sukūrusi karinės technikos aptarnavimo pajėgumus – Jonavoje bendrovė atlieka pėstininkų kovos mašinų „Vilkas“ techninę priežiūrą ir remontą, remontuoja Ukrainos „Leopard 2“ tankus, siekdama juos grąžinti į eksploataciją.

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„Pajėgumai jau sukurti, pasirengimas yra. (…) Mūsų žinia ateičiai aiški – laisvė neturi kainos. Ji turi išlikti tol, kol egzistuoja žmonija. O šiandien čia statome infrastruktūrą, skirtą mūsų laisvam gyvenimo būdui apginti ir išsaugoti“, – teigė LDS valdybos pirmininkas.

Lietuva yra užsakiusi 44 „Leopard 2A8“ tankus, kurie bus skirti kuriamai nacionalinei mechanizuotajai divizijai. 

Naujojoje gamykloje bus vykdomas tankų surinkimas, techninė priežiūra, remontas ir bandymai.

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