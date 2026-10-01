Naujausia žinia: Seimo komitetas pritarė kasdienėms degalų kainų luboms

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam Didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvadą dar svarstys Biudžeto ir finansų komitetas, kurio sprendimu remsis Seimas.
„Laukia ten didžiulė diskusija“, – komiteto posėdyje teigė jo pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Seimo komitetas palaiko siūlymą įvesti kasdienes degalų kainų lubas
Už prezidento siūlymą balsavo aštuoni komiteto nariai, o susilaikė mišriai parlamentarų grupei priklausantis Vitalijus Šeršniovas, liberalas Simonas Gentvilas, „aušrietis“ Aidas Gedvilas ir konservatorius Matas Maldeikis.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad Seimui pritarus prezidento idėjai naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai kuro rinkose laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad 100 proc. nauda nukeliautų vartotojams.
„Nežinome, kokia bus žiema, rizikos scenarijų yra labai daug ir reikia, kad Lietuva būtų apsiruošusi taikyti įvairius scenarijus“, – komitete kalbėjo patarėjas.
Pasak jo, Belgijoje ir Liuksemburge tokia tvarka taikoma nuolat, o Vokietija ir Lenkija taip pat yra pasirinkusios Lietuvoje siūlomą kainų reguliavimo mechanizmą.
Tuo metu verslo atstovai, dalyvavę komiteto posėdyje, projektą kritikavo. Pastabų išsakė ir Konkurencijos, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybų atstovai.
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) vyriausiasis politikos ir ekonomikos patarėjas Vilius Kriaučiūnas stebėjosi, kad siekiama reguliuoti tokio produkto kainas, kurio didžiausią dalį sudaro valstybės priimti sprendimai dėl akcizo, todėl, anot jo, priėmus prezidento siūlomą tvarką kainos kils.
„Valstybė turi instrumentus sumažinti kainas nereguliuojant jų“, – tvirtino V. Kriaučiūnas.
Pramoninkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotoja Loreta Maskaliovienė sako, kad dienos pabaigoje ar kitu metu atsirastų degalų trūkumas – tai rodo kitų šalių, kuriose veikia panašūs rinkos reguliavimo modeliai, pavyzdys.
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos vadovas Vytautas Kisielius įspėjo, kad pokyčiai sutrikdytų biodegalų gamybą, o Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas pasigedo nuostolių verslui kompensavimo tvarkos.
Didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektą Seimas svarstys spalio 8-ąją.
Prezidentas, siūlydamas kasdien nustatyti degalų kainų lubas, tikisi, kad jos padės sumažinti itin aukštų kainų poveikį gyventojams ir verslui. G. Nausėda tikisi, kad dar pavasarį jo teiktos pataisos bus priimtos Seime.