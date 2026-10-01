Grikšas: savivaldybės galėtų skatinti gyventojus persėsti į viešąjį transportą: „Galėtų aktyviai prie to prisidėti“

„Kalbant apie viešąjį transportą, tai tikrai yra gera iniciatyva. Žmonės naudojasi, jau buvo pirmą kartą pritaikytos nuolaidos traukiniams. Manau, kad ir savivaldybės galėtų aktyviai prie to prisidėti“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė E. Grikšas.
Nausėdos siūlymas – degalų akcizo lėšas būtų galima skirti tarpmiestinio transporto bilietų kainoms mažinti
Anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda siūlė, kad vietoje degalų akcizo lengvatos dalį valstybės lėšų būtų galima skirti tarpmiestinio transporto bilietų kainoms mažinti.
Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą.
„Miestuose viešąjį transportą tikrai būtų galima paskatinti, kad žmonės persėstų iš automobilių į viešąjį transportą. Tai spręstų dvi problemas – ir kamščių problemą tame pačiame Vilniuje, ir kuro vartojimą“, – pabrėžė jis.
Kalbėdamas apie kitą politikų svarstomą priemonę – degalų akcizo mažinimą – E. Grikšas aiškino, kad akcizas sudaro tik dalį galutinės degalų kainos. Anot jo, dėl galimų sprendimų diskutuojama su Finansų ir Energetikos ministerijomis.
„Kalbant apie akcizų klausimus, mes, atkreipdami dėmesį į patį akcizą, matome, kad tai yra tik viena dalis, bet yra ir kitų dedamųjų kuro kainoje. Tos diskusijos tikrai vyksta“, – kalbėjo ministras.
Vis dėlto E. Grikšas pabrėžė, kad sprendžiant dėl papildomų priemonių būtina atsižvelgti ir į valstybės finansines galimybes.
„Paprastų ir lengvų sprendimų nėra, nes, kai turime rekordinį finansavimą gynybai, kai turime rimtą tikslą dėl demografijos skatinimo, svarbu išlaikyti ir fiskalinės drausmės aspektus“, – pažymėjo jis.
Ministro teigimu, efektyviausia būtų taikyti ne vieną atskirą priemonę, o jų paketą.
„Kiekviena priemonė veikia savaip, o geriausia, kai yra visas priemonių paketas“, – sakė E. Grikšas.
Ministras nebuvo linkęs prognozuoti, ar dyzelino kaina galėtų pasiekti 3 eurus už litrą, tačiau pripažino, kad pasaulinės tendencijos kelia iššūkių ir Lietuvos ekonomikai.
„Nenorėčiau stoti į gąsdinančiųjų pusę ir užsiimti prognozėmis, ar litras dyzelino kainuos 3 eurus, ar nekainuos. (…) Matant, kas vyksta globaliame kontekste, tai tikrai yra iššūkis“, – teigė jis.
Kaip skelbė ELTA, G. Nausėda pirmadienį teigė, kad vietoje degalų akcizo lengvatos dalį valstybės lėšų būtų galima skirti tarpmiestinio transporto bilietų kainoms mažinti. Prezidento skaičiavimu, degalų akcizo sumažinimas biudžetui kainuotų apie 20 mln. eurų per mėnesį.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad svarstoma 50 proc. nuolaida traukinių bilietams bei galimybė subsidijuoti tolimojo susisiekimo autobusų keliones. Susisiekimo ministerijos skaičiavimu, šioms priemonėms per mėnesį reikėtų apie 2,2 mln. eurų.
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) anksčiau kaip vieną iš galimų kriterijų akcizui mažinti įvardijo 2,20 euro už litrą vidutinę dyzelino kainą, jeigu toks kainų lygis išsilaikytų bent penkias darbo dienas iš eilės.
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