DIENOS PJŪVIS. Dyzelinių automobilių neliks? Ekspertai prakalbo apie naujus pokyčius

Apie tai naujienų portalo laidoje „Dienos pjūvis“ pokalbis su „Lietuvos metų automobilis“ komisijos nariu Saugirdu Pukalsku ir naudotų automobilių asociacijos vadovu Vismantu Baršiu.
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