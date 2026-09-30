Kariuomenė kreipiasi į gyventojus: šiame regione skraidys naikintuvai

„2026 m. rugsėjo 30 d. nuo 15.00 val. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų transporto orlaivis „Spartan C-27J“ vykdys treniruočių skrydžius kartu su NATO oro policijos misiją Lietuvoje ir Estijoje vykdančiais Italijos – Eurofighter Typhoon, Ispanijos - F-18 ir Turkijos - F-16, Šiaulių regione“, – nurodoma pranešime.
Kariuomenė informuoja, kad skrydžių metu bus naudojami specialūs šiluminiai signaliniai užtaisai (angl. flare).
„Atkreipiame dėmesį, kad šie skrydžiai yra suplanuoti ir vykdomi laikantis iš anksto patvirtinto skrydžio plano bei visų saugumo reikalavimų. Treniruotės skirtos periodiniams funkcionalumo bandymams“, – pridedama pranešime.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.