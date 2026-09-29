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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

NATO sureagavo į Rusijos grasinimus: „Mes nesiliausime“

2026-09-29 21:09 / šaltinis: BNS
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2026-09-29 21:09
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NATO antradienį pasmerkė neatsakingą Rusijos branduolinę retoriką po to, kai Maskva įspėjo, kad „panaudos visą savo arsenalą“, jei Aljansas kels grėsmę jos Kaliningrado eksklavui.

NATO vėliava 123rf.com
GALERIJA (23)

NATO antradienį pasmerkė neatsakingą Rusijos branduolinę retoriką po to, kai Maskva įspėjo, kad „panaudos visą savo arsenalą“, jei Aljansas kels grėsmę jos Kaliningrado eksklavui.

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„Galiu patvirtinti, kad Rusija atsiuntė NATO neoficialų raštą ir kad mes nusiuntėme atsakymą, kuriame pažymėjome, kad NATO yra gynybinis aljansas ir jokia mūsų veikla ar pratybos nekelia grėsmės jokiai Rusijos daliai“, – sakė NATO atstovė spaudai Allison Hart (Alison Hart).

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„Mes griežtai smerkiame grasinimą panaudoti jėgą, įskaitant bet kokią neatsakingą branduolinę retoriką. Raginame Rusiją nutraukti savo nepagrįstą karą Ukrainoje“, – pažymėjo atstovė.

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Šis NATO pareiškimas pasirodė po to, kai Rusijos ambasada Belgijoje pranešė, jog kreipėsi į Aljansą, norėdama pareikšti nepasitenkinimą dėl „provokuojančių Šiaurės Atlanto Aljanso vadovybės ir NATO valstybių narių pareiškimų ir veiksmų Kaliningrado srities atžvilgiu“.

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„Mes įspėjome, kad minėtas beatodairiškas ir neatsakingas elgesys smarkiai padidina tiesioginio ginkluoto konflikto su mūsų šalimi riziką“, – teigiama pirmadienį paskelbtame ambasados pareiškime.

„Mes pabrėžėme, kad Rusija turi reikiamų priemonių atremti bet kokią galimą agresiją ir yra pasirengusi panaudoti visą savo ginklų arsenalą savo teritorijai ginti, jeigu NATO šalys bandytų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios mūsų šalies dalies“, – pareiškė ambasada.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

„Mes nesiliausime“

Šis Maskvos įspėjimas pasirodė tuo metu, kai NATO apkaltino Kremlių, kad šis intensyvina sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus, siekdamas atgrasyti juos nuo paramos Kyjivui.

„Rusijos taikoma hibridinė taktika yra nevilties ženklas. Tačiau mes nesiliausime remti Ukrainos“, – sakė A. Hart.

„Turime viską, ko reikia, kad apgintume kiekvieną sąjungininkų teritorijos colį, ir liekame stiprūs, pasirengę bei pajėgūs atremti bet kokią grėsmę“, – pabrėžė ji.

Rusija ir NATO iš esmės nutraukė ryšius, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo invaziją į Ukrainą.

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