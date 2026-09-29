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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO ruošiasi didelio masto pratyboms Europoje: mokosi ir iš Ukrainos

2026-09-29 19:09 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 19:09
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NATO ir JAV kariškiai sieks pagerinti bendradarbiavimą Europoje per didelio masto pratybas, vykstančias nuo šiaurės Norvegijos iki Juodosios jūros, antradienį sakė Vokietijos kariuomenės pareigūnas.

Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

NATO ir JAV kariškiai sieks pagerinti bendradarbiavimą Europoje per didelio masto pratybas, vykstančias nuo šiaurės Norvegijos iki Juodosios jūros, antradienį sakė Vokietijos kariuomenės pareigūnas.

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Apie 2 000 karių iš daugelio NATO šalių dalyvaus kasmetinėse „Avenger Triad“ pratybose spalio 6–15 d., JAV kariuomenės Europos ir Afrikos vadavietėje Vysbadene sakė Vokietijos ginkluotųjų pajėgų generolas majoras Björnas Schulzas.

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„Avenger Triad 26“ nėra įprastos pratybos poligone, jose bus naudojamos simuliacijos, įskaitant dirbtinį intelektą, siekiant išbandyti, kaip Vakarų ginkluotosios pajėgos galėtų greičiau ir veiksmingiau bendradarbiauti, jei būtų surengta ataka peržengiant valstybių sienas.

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Pažangios technologijos ir realaus laiko ryšys per mobiliuosius įrenginius turėtų suteikti pajėgoms nuolat atnaujinamą mūšio lauko vaizdą.

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Šios pratybos rengiamos pagal Rytinio flango atgrasymo iniciatyvą (EFDI). Ji pradėta maždaug prieš dvejus metus siekiant gerinti koordinavimą ir stiprinti kovinius pajėgumus NATO rytiniame flange.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Mokosi iš Ukrainos

JAV kariuomenės majoras Benas Schiffas sakė, kad Vakarų ginkluotosios pajėgos mokosi iš Ukrainos, po Rusijos pradėtos plataus masto invazijos sparčiai išplėtojusios karinių dronų pajėgumus.

EFDI numato sujungti į vieną tinklą žvalgybinius dronus, antžeminius jutiklius, radiolokatorius, kameras ir ginklų sistemas, kad įvairūs komponentai galėtų susisiekti per kelias sekundes. Šis tinklas prieinamas visoms NATO partnerėms, sakė B. Schiffas.

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