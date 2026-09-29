„The Atlantic“: Trumpo pasiuntinys siūlo sandorį su Putinu

Jo teigimu, kol kas ši iniciatyva dar yra ankstyvoje stadijoje. Tačiau ji galėtų padėti D. Trumpui palaikyti ryšius su Kremliumi ne tik Ukrainos karo klausimu, kurio Vašingtonui vis nepavyksta užbaigti. Tai taip pat galėtų padėti JAV sudaryti pelningų sutarčių dėl rusiškų naftos produktų tiekimo. Be to, politinių kalinių paleidimas galėtų sustiprinti D. Trumpo argumentus siekiant jo seniai trokštamos Nobelio taikos premijos.
Vis dėlto, kaip pažymi autorius, toks požiūris papiktintų ne tik ukrainiečius, bet ir europiečius bei dalį amerikiečių, nes toks susitarimas leistų Rusijai daugiau lėšų skirti karui Ukrainoje.
J. Coale’as šią strategiją jau išbandė Baltarusijoje, kur jam pavyko pasiekti šimtų politinių kalinių paleidimą. Mainais JAV sušvelnino sankcijas Aliaksandro Lukašenkos režimui. Dabar J. Coale’as, gavęs D. Trumpo pritarimą, nusprendė tokį pat modelį išbandyti ir santykiuose su Vladimiru Putinu Rusijoje. Pats J. Coale’as mano, kad toks variantas taip pat galėtų prisidėti prie taikos derybų.
„Visa tai prisideda prie taikos kūrimo. Kuo daugiau bendravimo, tuo daugiau kompromisų – ekonomikos srityje, kalinių klausimu ar dar kur nors. Žingsnis po žingsnio tai, tikiuosi, veda taikos link. Tai savotiška misija“, – S. Shusteriui sakė J. Coale’as.
Zelenskio reakcija
Tačiau ukrainiečiai šią situaciją vertina kitaip, pažymi autorius, nes Baltarusija savo laiku tapo placdarmu Rusijos invazijai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pasak S. Shusterio, jam sakė dėsiantis visas pastangas, kad užblokuotų bet kokius bandymus panaikinti Rusijai taikomas sankcijas iki karo pabaigos. Kartu Ukrainos prezidentas pripažino, kad tai padaryti bus sudėtinga.
S. Shusteris pažymi, kad Ukrainos derybininkai žino apie D. Trumpo planus taikos derybas panaudoti ir verslo susitarimams skatinti. Tačiau vienas jų autoriui pabrėžė, kad šiuo metu D. Trumpo pasiuntiniai nemato galimybių plėtoti verslo ryšių su Rusija, kol Ukrainoje nebus pasiektos bent dalinės paliaubos.
Vis dėlto J. Coale’o strategija siūlo galimą būdą tai apeiti, nes politinių kalinių paleidimas galėtų tapti pagrindu JAV sušvelninti sankcijas.
S. Shusterio teigimu, J. Coale’ui ši idėja buvo pasiūlyta per jo susitikimą su Rusijos disidentu Dmitrijumi Muratovu. Jis, be kita ko, palygino tai su Michailo Gorbačiovo ir Ronaldo Reagano bendradarbiavimu Sovietų Sąjungos laikais.
Tuo metu Vašingtonas Maskvai dažnai perduodavo kalinių sąrašus, o M. Gorbačiovas reguliariai sutikdavo juos paleisti. Tai padėjo sumažinti įtampą tarp abiejų šalių. Netrukus po šio susitikimo J. Coale’as pasiūlė šią idėją D. Trumpui.
JAV nori užbaigti karą
Šiuo metu, rašo S. Shusteris, JAV tebėra susitelkusios į pastangas užbaigti karą Ukrainoje.
Šį mėnesį Abu Dabyje turėtų įvykti trišalis susitikimas, kuriame planuojama aptarti ribotas paliaubas energetikos sektoriuje. Taip pat yra kitas Egipto pasiūlytas susitarimas, kuriuo Rusija ir Ukraina būtų raginamos nepulti viena kitos krovininių laivų Juodojoje jūroje.
Vis dėlto, kaip pažymėjo derybose dalyvaujantys ukrainiečiai, Kyjive beveik niekas netiki, kad šie susitikimai duos apčiuopiamų rezultatų bent iki pavasario. Todėl daugeliui dalyvavimas tokiose derybose atrodo kaip laiko švaistymas.
Kaip pažymi autorius, J. Coale’o planu siekiama išeiti iš šios aklavietės. Tačiau praktiškai tai suteiktų V. Putinui galimybę pademonstruoti „gerą valią“ ir sukurti naujų diplomatinės pažangos su amerikiečiais ženklų, tuo pat metu tęsiant karą Ukrainoje.
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