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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tuskas siunčia rimtą perspėjimą: Rusija vis labiau artėja prie Lenkijos sienos

2026-09-29 16:08 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-29 16:08
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Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėja, kad laukia itin sudėtingos savaitės ir mėnesiai, „susiję su itin agresyvia Rusijos pozicija Ukrainos atžvilgiu“. 

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. EPA/DAREK DELMANOWICZ
GALERIJA (23)

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėja, kad laukia itin sudėtingos savaitės ir mėnesiai, „susiję su itin agresyvia Rusijos pozicija Ukrainos atžvilgiu“. 

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Apie tai D. Tuskas pareiškė antradienį vykusiame vyriausybės posėdyje, jį cituoja „TVP Info“.

Pasak D. Tusko, šie agresyvūs Rusijos veiksmai „vis labiau artėja prie mūsų sienos“.

Kartu jis patikino, kad vyriausybė ir specialiosios tarnybos sutelkusios dėmesį į tai, kad grėsmė neišplistų į Lenkijos teritoriją.

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„Esame susitelkę į tai, kad Lenkijos pusėje nenutiktų nieko blogo“, – pareiškė vyriausybės vadovas.

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D. Tuskas komentavo pirmadienį netoli Lenkijos ir Ukrainos Dorohusko–Jahodyno pasienio kontrolės punkto įvykusį incidentą. Rusijos dronas smogė Ukrainos pusėje netoli sienos su Lenkija.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusijos atakos

„Kiekvieną naktį arba per parą esame priversti ne kartą kelti į orą savo aviaciją, nes Rusijos atakos netoli Lenkijos sienos, būtent prieš pasienio kontrolės punktus ir netoli sienos esančią infrastruktūrą, jau tapo nuolatiniu reiškiniu“, – sakė premjeras.

Kaip jis pabrėžė, dėl padėties už rytinės sienos Lenkijos tarnybos yra padidintos parengties būsenos.

„Mūsų laukia labai sudėtingos savaitės ir mėnesiai, susiję su vis agresyvesne Rusijos pozicija Ukrainos atžvilgiu, ir, deja, šie agresyvūs Rusijos veiksmai prieš Ukrainą vis labiau artėja prie mūsų sienos“, – pažymėjo D. Tuskas.

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