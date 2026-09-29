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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Su Vladimiru Vladimirovičiumi susitarėme“: Lukašenka turi pasiūlymą JAV

2026-09-29 14:14 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-09-29 14:14
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Baltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka sako, kad su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu susitarė dėl azoto gamyklos statybos ir pasiūlė į projektą įtraukti JAV, rašo „Belta“.

Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiama nuotrauka)
GALERIJA (13)

Baltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka sako, kad su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu susitarė dėl azoto gamyklos statybos ir pasiūlė į projektą įtraukti JAV, rašo „Belta“.

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„Su Vladimiru Vladimirovičiumi (Putinu – red. past.) susitarėme, kad „Gazprom“ prisijungs prie mūsų azoto gamyklos statybos projekto įgyvendinimo. Reikia pasiūlyti amerikiečiams. Jie nori trąšų – tarp jų ir azotinių – prašom, statykime kartu.

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Pagal jūsų technologiją. Jūs (JAV – „Belta“), „Gazprom“ ir Baltarusija. Mes jau turime parinktą sklypą, visi tinklai yra. Jei ne – statysime su „Gazpromu“, rusais, ir parduosime gatavą produkciją“, – cituojamas A. Lukašenka.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiamos nuotraukos)

Trumpas užsimena apie „didžiulį“ trąšų sandorį su Baltarusija

Primename, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad rengia „didžiulį“ trąšų pirkimo iš Baltarusijos sandorį, taip nusisukdamas nuo pagrindinės tiekėjos Kanados ir atsigręždamas į Rusijos sąjungininkę.

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D. Trumpo pranešimas apie kalio pirkimą pasirodė tuo metu, kai Vašingtonas siekia dialogo su Minsku, nepaisant šio vykdomų represijų prieš disidentus ir paramos Rusijos invazijai į Ukrainą.

Tuo pat metu D. Trumpas suintensyvino prekybos karą su Šiaurės Amerikos kaimyne Kanada – ilgamete JAV sąjungininke ir viena svarbiausių prekybos partnerių.

„Jungtinės Valstijos rengia didžiulį sandorį dėl kalio pirkimo iš Baltarusijos“, – savo platformoje „Truth Social“ teigė D. Trumpas.

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„Kaina būtų gerokai mažesnė, nei šiuo metu mokame Kanadai; tai labai gera žinia mūsų ūkininkams ir gyvulių augintojams“, – pridūrė jis.

Jungtinės Valstijos importuoja didžiąją dalį kalio – tai cheminė druska, naudojama trąšoms gaminti. Prasidėjus karui Ukrainoje, jo kainos smarkiai išaugo.

JAV geologijos tarnybos duomenimis, 2024 m. 79 proc. importo sudarė tiekimas iš Kanados, 11 proc. – iš Rusijos, o 4 proc. – iš Baltarusijos.

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Dirbant antrajai D. Trumpo administracijai, Vašingtonas tyliai ėmėsi gerinti santykius su Baltarusija.

Praėjusią savaitę Baltarusija paleido 25 politinius kalinius, o Jungtinės Valstijos panaikino sankcijas dviem šios šalies bendrovėms.

Tačiau šimtai žmonių tebėra kalinami po to, kai nuo 1994 m. valdžioje esantis prezidentas Aliaksandras Lukašenka numalšino masinius protestus prieš jo perrinkimą 2020-aisiais.

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