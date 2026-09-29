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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Darželyje vaikas išsitraukė užtaisytą pistoletą

2026-09-29 10:56 / šaltinis: BNS
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2026-09-29 10:56
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Viename darželyje Mičigano pietryčiuose pirmadienį mažas vaikas ištraukė užtaisytą pistoletą, pranešė pareigūnai.

(nuotr. SCANPIX)

Viename darželyje Mičigano pietryčiuose pirmadienį mažas vaikas ištraukė užtaisytą pistoletą, pranešė pareigūnai.

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Vienas iš vaiko tėvų, policijos pareigūnas, tęsiant tyrimą buvo sulaikytas.

Mičigano darželyje mažam vaikui išsitraukus užtaisytą ginklą, pradėtas tyrimas

Per incidentą Kantone niekas nenukentėjo, o policija gyrė darželio darbuotojus už greitą reakciją siekiant užtikrinti visų vaikų saugumą, spaudos konferencijoje sakė policijos viršininkas Josephas Bialy.

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Pasak jo, sulaikytas tėvas yra gretimos teritorijos policijos pareigūnas, bet pistoletas nebuvo tarnybinis ginklas.

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„Nemanau, kad kas nors iš susijusių asmenų turėjo piktų ketinimų, – sakė J. Bialy. – Manau, kad tai iš tiesų susiję su saugiu šaunamojo ginklo laikymu, užtikrinant, kad žinotume, kur yra mūsų ginklai, ir kad jie nebūtų niekam prieinami.“

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J. Bialy teigė matęs vaizdo įrašą, kuriame vaikas ištraukia ginklą iš kuprinės, ir pavadino jį šokiruojančiu. Jis sakė, kad jam buvo sunku žiūrėti, nors ir žinojo baigtį.

Pasak jo, darželyje jau buvo taikoma daug saugumo priemonių, tačiau dabar bus griežtinami protokolai ir pradedamos tikrinti visos kuprinės.

„Tame kambaryje visą laiką buvo atstovas, mokytojas, instruktorius, kuris suprato, kas vyksta, ir greitai ėmėsi veiksmų. Ir jei to nebūtų įvykę, nežinau, kur dabar būtume ir apie ką kalbėtume“, – sakė policijos viršininkas.

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