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Po Jungtinės Karalystės sprendimo – Trumpo nuostaba: „Aš nebūčiau taip pasielgęs“

2026-09-29 07:10 / šaltinis: ELTA
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2026-09-29 07:10
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Karalystės policija neturėjo paleisti už užstatą penkių vyrų, kurie buvo sulaikyti netoli JAV naudojamos oro pajėgų bazės dėl įtariamo sąmokslo surengti sprogdinimą.

Donaldas Trumpas EPA

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Karalystės policija neturėjo paleisti už užstatą penkių vyrų, kurie buvo sulaikyti netoli JAV naudojamos oro pajėgų bazės dėl įtariamo sąmokslo surengti sprogdinimą.

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D. Trumpas pridūrė, kad ši byla „gali būti“ susijusi su Iranu, tačiau daugiau informacijos pateikti atsisakė.

Trumpą nustebino JK sprendimas paleisti už užstatą prie oro pajėgų bazės sulaikytus įtariamuosius

„Esu nustebęs, kad jie juos paleido. Aš nebūčiau taip pasielgęs, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad JK institucijos „labai glaudžiai“ bendradarbiavo su Jungtinėmis Valstijomis. – Mes apie juos žinome viską. Mes nebūtume jų paleidę.“

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JAV valstybės sekretorius Marco Rubio taip pat atsisakė pateikti konkrečių detalių, tačiau pirmadienį vėlai vakare televizijai „Fox News“ sakė, kad šiame incidente „akivaizdžiai matyti užsienio veikėjo ranka“.

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„Artimiausiomis dienomis apie tai paaiškės daug daugiau, tačiau šiuo metu galiu pasakyti tik tiek, kad tai labai rimtas dalykas ir į jį buvo (...) tinkamai sureaguota“, – sakė M. Rubio.

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Penki vyrai buvo sulaikyti anksti sekmadienį netoli Karališkųjų oro pajėgų (RAF) Ferfordo bazės pietvakarių Anglijoje, iš kurios nuo kovo JAV bombonešiai kyla vykdyti smūgių Iranui.

JK kovos su terorizmu policija pirmadienį pranešė, kad visi penki vyrai – maždaug 25-erių britai, gyvenantys Londone – buvo paleisti už užstatą, o pareigūnai tiria, ar su šiuo incidentu galėtų būti susijusi „užsienio valstybė“.

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Paklaustas, ar ši byla susijusi su Iranu, D. Trumpas atsakė: „Gali būti.“

Prašomas pateikti daugiau informacijos D. Trumpas sakė: „Verčiau ne. Aš žinau atsakymą, galėčiau kalbėti labai konkrečiai, bet verčiau nesakysiu. Aš nebūčiau jų paleidęs.“

Iranas paneigė esantis susijęs su kokiu nors sąmokslu surengti išpuolį prieš bazę.

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