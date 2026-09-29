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Donaldas Trumpas neigia siūlęs Iranui švelninti sankcijas: „Aš jiems NIEKO nesiūliau!“

2026-09-29 08:43 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-29 08:43
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas paneigė žiniasklaidos pranešimą, esą jis siūlė sankcijų Iranui sušvelninimą mainais už Teherano nuolaidas dėl branduolinės programos.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (10)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paneigė žiniasklaidos pranešimą, esą jis siūlė sankcijų Iranui sušvelninimą mainais už Teherano nuolaidas dėl branduolinės programos.

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„Tai netiesa. Aš jiems NIEKO nesiūliau!“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas, turėdamas omenyje naujienų portalo „Axios“ straipsnį. Jis pareikalavo, kad žiniasklaidos priemonė atšauktų „melagingą pranešimą“.

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Trumpas neigia siūlęs Iranui sankcijų sušvelninimą

Prieš tai „Axios“, remdamasis neįvardytais JAV pareigūnais, rašė, kad D. Trumpas esą yra pasirengęs švelninti sankcijas Iranui ir atlaisvinti įšaldytas Irano lėšas, jei Teheranas mainais imtųsi konkrečių veiksmų dėl savo branduolinės programos.

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Prieš kelias dienas D. Trumpas atmetė Irano pasiūlymą dėl pasaulinei naftos prekybai svarbaus Hormuzo sąsiaurio atvėrimo. Pasak Irano užsienio reikalų ministro A. Araghchi, Teheranas per tarpininką Katarą perdavė Vašingtonui „septynių dienų planą“. Į pasiūlymą esą buvo įtraukta sąlyga, kad JAV pirmiausia įvykdytų tam tikrus reikalavimus. „Wall Street Journal“ duomenimis, tarp jų buvo reikalavimas JAV panaikinti jūrų blokadą.

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FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Iki karo su Iranu, kurį JAV ir Izraelis kartu pradėjo vasario pabaigoje, laivyba sąsiauryje iš esmės vyko netrukdomai. Per Hormuzo sąsiaurį buvo gabenama apie penktadalis pasaulinio naftos poreikio. Jis taip pat svarbus suskystintų gamtinių dujų ir trąšų transportui.

Jau netrukus po karo pradžios Iranas grasinimais ir atakomis beveik visiškai sustabdė laivybą šiuo vandens keliu. Dėl to smarkiai išaugo pasaulinės naftos ir dujų kainos.

JAV į Irano vykdomą sąsiaurio blokavimą reagavo paskelbdamos Irano jūrų uostų blokada – taip siekdamos daryti ekonominį spaudimą šaliai.

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