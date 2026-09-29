Trumpas priverstas neigti savo ambasadoriaus žodžius: „Nesu apie tai girdėjęs“

Taip šalies vadovas atsiribojo nuo savo paties pasiuntinio teiginių, esą D. Trumpas tokį pasiūlymą pateikė savo kolegai iš Kinijos.
Donaldas Trumpas neigia siūlęs parduoti ginkluotę Kinijos vadovui Xi Jinpingui
JAV ambasadorius Kinijoje Davidas Perdue sekmadienį televizijai „Fox News“ pareiškė, kad D. Trumpas pateikė itin neįprastą pasiūlymą parduoti ginkluotės šiai konkuruojančiai supervalstybei.
„Nesu apie tai girdėjęs, turėsiu jo paklausti“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas, paklaustas apie D. Perdue komentarus.
„Jie tikriausiai norėtų jos įsigyti, nes mes gaminame geresnę įrangą nei jie, tad galbūt tai gera idėja. Tačiau mes to neaptarėme“, – teigė prezidentas.
D. Perdue tvirtino, kad D. Trumpas šį pasiūlymą pateikė per praėjusią savaitę vykusį oficialų Xi Jinpingo vizitą Baltuosiuose rūmuose. Tai esą buvo atsakas į Kinijos susirūpinimą dėl JAV ginklų pardavimo Taivanui.
„Prezidentas Trumpas nuolat sako: „Ei, mes parduodame ginklus kitiems žmonėms visame pasaulyje.“ Vienu metu jis netgi paklausė prezidento Xi, ar jis nenorėtų jų nusipirkti“, – sekmadienį transliuotame interviu sakė D. Perdue.
„Nuolat vyksta pokalbiai apie kitus pardavimus, (D. Trumpas) ir prezidentas Xi apie tai kalbasi kaskart susitikę“, – sakė D. Perdue ir pridūrė, kad JAV pozicija nepasikeitė.
Anksčiau vienas JAV pareigūnas, paklaustas apie D. Perdue pastabas, naujienų agentūrai AFP sakė, kad „JAV vyriausybė neplanuoja parduoti ginklų Kinijai“.
JAV ginklų pardavimas Taivanui, savivaldžiai salai, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi ir grasina užgrobti jėga, jau seniai yra labai opus Pekinui.
JAV įstatymai įpareigoja aprūpinti Taivaną, turintį demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą, ginkluote gynybai.
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