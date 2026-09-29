Juda priešinga kryptimi negu Europa: JAV ruošiasi švelninti automobilių degalų sąnaudų reikalavimus

Jei galutinės taisyklės iš esmės atitiks 2025 metų pabaigoje pateiktą projektą, 2031 metais gamintojų parduodamų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių modelių parko vidutinės degalų sąnaudos, perskaičiavus į Europoje įprastus matavimo vienetus, galėtų siekti maždaug 6,8 l/100 km.
Ankstesnės taisyklės numatė gerokai aukštesnę kartelę – jų siekiamas 2031 metų parko vidurkis atitiktų maždaug 4,7 l/100 km.
Reikalavimai griežtėtų gerokai lėčiau
2024 metais patvirtintos taisyklės numatė, kad 2027–2031 metais lengvųjų automobilių degalų naudojimo efektyvumas kasmet turėtų gerėti maždaug po 2 proc.
D. Trumpo administracijos pateiktame projekte numatytas gerokai lėtesnis tempas – nuo 2027 iki 2031 metų reikalavimų kartelė kasmet būtų keliama tik po 0,25 proc.
Administracija argumentuoja, kad ankstesni reikalavimai pernelyg smarkiai ribojo gamintojų galimybes siūlyti automobilius su vidaus degimo varikliais ir didino naujų modelių kūrimo bei gamybos sąnaudas.
Automobilių pramonės atstovai taip pat anksčiau kritikavo senąsias normas, teigdami, kad jų įgyvendinimas esamomis rinkos sąlygomis būtų sudėtingas.
Poveikis pirkėjams vertinamas skirtingai
D. Trumpo administracija tikina, kad sušvelninus reikalavimus automobilių gamintojams sumažėtų išlaidos, o tai ilgainiui turėtų padėti mažinti naujų automobilių kainas.
Kritikai atkreipia dėmesį į kitą pusę – jei JAV rinkoje būtų parduodama daugiau didesnes degalų sąnaudas turinčių automobilių, jų savininkai per visą eksploatacijos laikotarpį degalams galėtų išleisti daugiau.
Siūlomi pokyčiai susiję ne tik su galutine degalų sąnaudų kartele. NHTSA projekte numatyta keisti ir tai, kaip vertinamos gamintojų pastangas atitikti numatytus reikalavimus.
Vertinant, ar gamintojas atitinka CAFE reikalavimus, elektromobiliai ir įkraunami hibridai nebebūtų taip palankiai įskaičiuojami į bendrą rezultatą kaip iki šiol. Be to, gamintojams būtų nebeleidžiama tarpusavyje pirkti ir parduoti CAFE kreditų, kuriais viena bendrovė galėdavo kompensuoti kitos nepasiektus rodiklius.
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