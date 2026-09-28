Prie karinės bazės Jungtinėje Karalystėje – didelė operacija: pasisakė ir Trumpas

Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos nusikaltimais, susijusiais su sprogmenimis ir terorizmu, kai buvo pranešta, kad jie vyko Karališkųjų oro pajėgų (RAF) bazės „Fairford“ link Anglijos kaimo vietovėje.
Trumpas: prie Didžiosios Britanijos karinės bazės sulaikyti penki asmenys siekė padaryti didelę žalą
„Mes ilgai juos stebėjome“, – sekmadienį žurnalistams sakė D. Trumpas ir nuostabia pavadino Jungtinės Karalystės policijos reakciją.
JAV prezidentas linktelėjo galva, kai jo paklausė, ar įtariamieji vyrai yra migrantai.
„Mes viską apie juos žinome, ir jūs apie tai išgirsite labai greitai. Mes juos sugavome“, – sako jis.
Neaišku, ką D. Trumpas turėjo omenyje sakydamas „mes“.
Anksčiau policijai buvo pranešta apie tris įtartinas transporto priemones, važiavusias bazės „Fairford“ Glosteršyre link. Vėliau penkis vyrus ginkluoti pareigūnai sulaikė Velfordo vietovėje, įtardami juos Jungtinės Karalystės Sprogmenų įstatymo pažeidimais. Jų sulaikymas buvo pratęstas dėl įtarimų, kad jie rengė teroro aktą.
Maždaug 85 namų ūkių gyventojai buvo evakuoti iš namų netoli RAF bazės „Fairford“, kuria naudojasi ir JAV oro pajėgos. Policija paskelbė apie didelį incidentą, vietovėje buvo sutelktos gausios tarnybų pajėgos.
Iš oro nufilmuotoje medžiagoje buvo matyti, kaip sprogmenų neutralizavimo robotas apžiūri tris baltus furgonus.
„Esame ankstyvoje tyrimo stadijoje, penki vyrai tebėra suimti. (...) glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais, kad išsiaiškintume šio incidento aplinkybes. Toliau bendradarbiaujame su Glosteršyro policija, kad užtikrintume bendruomenės saugumą, įvykio vietoje renkame įrodymus“, – sakė Kovos su terorizmu policijos koordinatorė, komisaro pavaduotoja Vicki Evans.
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andy Burnhamas gauna informaciją apie padėtį.
Sulaikymai įvyko didėjant susirūpinimui dėl priešiškų valstybių grėsmės Jungtinei Karalystei. Tarp tokių valstybių, kurios, kaip teigiama, naudojasi tarpininkais nusikaltimams Didžiojoje Britanijoje vykdyti, minimos Rusija ir Iranas.
Kovą pareigūnai sakė, kad nacionalinio saugumo bylų, susijusių su priešiškų valstybių, įskaitant Iraną, veikla, skaičius per šešis mėnesius iki 2025 m. gruodžio padidėjo 50 procentų.
Šių metų kovą, tuometiniam ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui leidus JAV vykdyti gynybinius veiksmus prieš Irano raketų objektus iš JK bazių, „Fairford“ nusileido keturi JAV bombonešiai ir JAV pradėjo naudoti Didžiosios Britanijos bazes konkrečioms gynybinėms operacijoms.
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