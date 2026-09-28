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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas turėjo prašymą Zelenskiui – įvardijo, kokio atsakymo sulaukė

2026-09-28 07:39 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-09-28 07:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paprašė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pristabdyti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
GALERIJA (5)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paprašė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pristabdyti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

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D. Trumpas pareiškė, kad tai yra didelė problema.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke

„Tai iš tikrųjų nėra Artimųjų rytų problema, tai yra daugiau Rusijos problema, kad Ukraina ir Rusija į tai įsitraukė. Ukraina sprogdina dyzelio gamyklas Rusijoje, nes jie daug gamina. Tai tikrai labai įdomu.

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Aš kalbėjau su prezidentu Zelenskiu ir sakiau – nebūkite pernelyg griežti naftos perdirbimo gamyklų atžvilgiu. Jie atsakė: „na, ko gero tai padarysime“. Kuriame pasaulinę problemą. Yra kitų dalykų, ką galima padaryti“, – sako jis.

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Zelenskis teigia, kad Trumpas priėmė „galutinį sprendimą“ suteikti Ukrainai „Patriot“ licenciją

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis penktadienį pareiškė, kad JAV prezidentas D. Trumpas jam pasakė, jog leis Ukrainai gaminti pažangias „Patriot“ oro gynybos raketas.

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Kyjivas susiduria su šių raketų, kurios tebėra vienintelės, galinčios patikimai perimti Rusijos į Ukrainą paleidžiamas balistines raketas, trūkumu.

„Mūsų paskutiniame susitikime prezidentas Trumpas man pabrėžė: taip, priėmiau galutinį sprendimą. Ukraina gaus licencijas „Patriot“ raketų gamybai“, – žurnalistams skirtame balso pranešime sakė V. Zelenskis.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Liepą D. Trumpas nurodė, kad būtų „visai šaunu“ suteikti Ukrainai šias licencijas, tačiau vėliau pakeitė poziciją ir pažymėjo, jog Jungtinės Valstijos turėtų būti „labai atsargios“ prieš suteikdamos Ukrainai leidimą.

Ukraina praneša apie didelį „Patriot“ perimančiųjų raketų trūkumą nuo tada, kai Jungtinės Valstijos ir Izraelis vasarį pradėjo karą su Iranu, dėl kurio šių pažangių sistemų tiekimas buvo nukreiptas kitur.

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Net jei licencijos būtų suteiktos, pramonės pajėgumams sukurti prireiktų daugiau nei metų, todėl tai nepatenkintų neatidėliotinų Kyjivo poreikių.

Artėjant žiemai ir kylant grėsmei, kad Rusija vėl surengs smūgių kampaniją prieš Ukrainos elektros ir šildymo infrastruktūrą, Kyjivas dar kartą paragino skubiai suteikti paramą.

Praėjusį mėnesį V. Zelenskis teigė, kad Ukrainai reikia 5 proc. Jungtinių Valstijų „Patriot“ perimančiųjų raketų, jog ji galėtų išgyventi žiemą, ir 10 proc., kad galėtų sunaikinti visus Rusijos balistinius sviedinius.

Kartu, pasak jo, Kyjivas kuria savo antibalistines sistemas „Freya“.

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