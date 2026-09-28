Aiškėja naujos detalės: Trumpas pasiūlė parduoti ginklų Kinijai

Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, o JAV ginklų pardavimas savarankiškai valdomai salai jau seniai yra vienas opiausių Vašingtono ir Pekino nesutarimų.
JAV ambasadorius: Trumpas pasiūlė parduoti ginklų Kinijai
Pagal įstatymus Jungtinės Valstijos privalo aprūpinti Taivaną, turintį demokratiškai išrinktą prezidentą ir parlamentą, jo gynybai skirtais ginklais.
JAV ambasadorius Kinijoje Davidas Perdue sakė, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas praėjusią savaitę, Kinijos prezidentui Xi Jinpingui lankantis Jungtinėse Valstijose.
„Prezidentas Trumpas vis kartoja: „Klausykite, mes parduodame ginklus visam pasauliui.“ Vienu metu jis iš tiesų paklausė prezidento Xi, ar šis nenorėtų jų nusipirkti“, – sekmadienį parodytame interviu sakė D. Perdue.
„Pokalbiai dėl kitų pardavimų tęsiasi, (D. Trumpas) ir prezidentas Xi apie tai kalba kaskart susitikę“, – sakė D. Perdue ir pridūrė, kad JAV pozicija nepasikeitė.
Birželį Kinija perspėjo Taivaną, kad nepriklausomybės siekis „pasikliaujant Jungtinėmis Valstijomis arba karinėmis priemonėmis yra aklavietė“.
Vašingtonas dar gruodį patvirtino 11,1 mlrd. JAV dolerių vertės ginklų pardavimą Taivanui. Pasak D. Perdue, D. Trumpas pardavė Taivanui „daugiau ginklų nei bet kuris kitas prezidentas nuo 1979 metų“.
Per vizitą Vašingtone Xi Jinpingas pakartojo perspėjimą, kad D. Trumpas Taivano klausimu turėtų elgtis „apdairiai“, ir paragino Jungtines Valstijas aiškiai pasisakyti prieš Taivano nepriklausomybę.
Gegužę D. Trumpas užsiminė, kad rengiamas ginklų paketas Taipėjui galėtų būti panaudotas kaip svertas derybose su Kinija, ir tai sukėlė nuogąstavimų, kad dėl susitarimo su Pekinu gali būti paaukotas Taivano saugumas.
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